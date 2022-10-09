Булыкин: «Семин может вытянуть «Локомотив» из болота»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин не против, чтобы команду возглавил Юрий Семин.

«Много кандидатур есть на пост главного тренера «Локомотива», но я не знаю, кого выберет руководство. Я бы сделал ставку на кого-то из российских специалистов. Юрий Павлович Семин является одним из кандидатов, он может вытянуть «Локомотив» из этого болота. Но в списке есть претенденты, которые тоже могут поработать с командой, сделать так, чтобы она вышла на свой уровень», – сказал Булыкин.

«Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Команда идет в РПЛ 14-й.

У «Локо» 5 поражений в РПЛ подряд.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром