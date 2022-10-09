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    Булыкин: «Семин может вытянуть «Локомотив» из болота»

    Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин не против, чтобы команду возглавил Юрий Семин.

    «Много кандидатур есть на пост главного тренера «Локомотива», но я не знаю, кого выберет руководство. Я бы сделал ставку на кого-то из российских специалистов. Юрий Павлович Семин является одним из кандидатов, он может вытянуть «Локомотив» из этого болота. Но в списке есть претенденты, которые тоже могут поработать с командой, сделать так, чтобы она вышла на свой уровень», – сказал Булыкин.

    • «Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • Команда идет в РПЛ 14-й.
    • У «Локо» 5 поражений в РПЛ подряд.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9473

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Булыкин - это самое отвратительное, что есть в нашем футболе !
      Ну , а уважаемый Сёмин- стар и как тренер и как чел !

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