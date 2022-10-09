Пименов назвал «Локомотив» безвольной командой

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов охарактеризовал матч команды в 12-м туре РПЛ против «Сочи» (0:4).
«Нужно бороться за мячи, а они только рассыпались. «Локомотив» — безвольная команда», – сказал Пименов.
- «Локомотив» после поражения от «Сочи» в 12-м туре РПЛ уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
- Москвичи идут в РПЛ 14-ми.
- У команды 5 поражений в РПЛ подряд.
Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»