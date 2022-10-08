Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нигматуллин: «Цорн не сделал выводов после «Спартака». Я сразу сказал, что он в «Локомотиве» ненадолго»

Нигматуллин: «Цорн не сделал выводов после «Спартака». Я сразу сказал, что он в «Локомотиве» ненадолго»

8 октября 2022, 22:55
1

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал увольнение спортивного директора клуба Томаса Цорна.

«Когда Цорн только пришeл в «Локомотив», я сразу сказал: это ненадолго. Цорн ничего не стал менять в своей концепции – резко стал делать передел команды. Концепция заключается в том, чтобы сделать как можно больше трансферов. И не так важно – на усиление или нет. Я понимаю историю, когда агент получает должность в руководстве – в таком случае он заточен на совершение трансферов, потому что это бизнес.

Сожалею, что Цорн не сделал никаких выводов после работы в «Спартаке». Задача сделать быстрые недалеко глядящие трансферы привела к тому, что долго не проработал ни в «Спартаке», ни в «Локомотиве». Думаю, теперь будет ждать такой же возможности «проявить себя». Отрадно одно, что всe-таки выводы последовали», – сказал Нигматуллин.

  • Цорн занимал должность меньше года.
  • Вместе с Цорном уволен главный тренер Йозеф Циннбауэр.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 14-м.

Еще по теме:
Мостовой со слезами попрощался с «Зенитом» 19
«Локомотив» объявил о трансфере Мостового 5
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Цорн Томас
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1665299050
А зачем делать выводы - нужно деньги пилить.
Ответить
Главные новости
Решение КДК по Дивееву
13:35
5
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
2
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
1
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
13
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
9
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
19
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
5
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
4
Все новости
Все новости
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
4
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
19
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
5
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
4
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
4
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
7
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
6
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
2
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
5
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
11
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+