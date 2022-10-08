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    Нигматуллин: «Цорн не сделал выводов после «Спартака». Я сразу сказал, что он в «Локомотиве» ненадолго»

    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал увольнение спортивного директора клуба Томаса Цорна.

    «Когда Цорн только пришeл в «Локомотив», я сразу сказал: это ненадолго. Цорн ничего не стал менять в своей концепции — резко стал делать передел команды. Концепция заключается в том, чтобы сделать как можно больше трансферов. И не так важно — на усиление или нет. Я понимаю историю, когда агент получает должность в руководстве — в таком случае он заточен на совершение трансферов, потому что это бизнес.

    Сожалею, что Цорн не сделал никаких выводов после работы в «Спартаке». Задача сделать быстрые недалеко глядящие трансферы привела к тому, что долго не проработал ни в «Спартаке», ни в «Локомотиве». Думаю, теперь будет ждать такой же возможности «проявить себя». Отрадно одно, что всe-таки выводы последовали», – сказал Нигматуллин.

    • Цорн занимал должность меньше года.
    • Вместе с Цорном уволен главный тренер Йозеф Циннбауэр.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 14-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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