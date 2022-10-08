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    «Сочи» и «Локомотив» назвали стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».

    «Сочи»: Джанаев, Дркушич, Юрганов, Терехов, Макарчук, Маргасов, Цаллагов, Нобоа, Шипунов, Батырев, Джорджевич.

    Запасные: Заболотный, Адамов, Миладинович, Мещанинов, Кравцов, Ушатов, Сарвели, Жоазиньо, Мартовой.

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Кузьмичев, Едвай, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Марадишвили, Педро Габриэл, Камано, Игнатьев.

    Запасные: Гилерме, Савин, Магкеев, Мампасси, Митай, Ненахов, Куликов, Керк, Изидор, Раконьяц.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на сочинском «Фиште», который начнется в 19:00 по Москве.

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    Источник: Бомбардир.ру

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