«Сочи» и «Локомотив» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».

«Сочи»: Джанаев, Дркушич, Юрганов, Терехов, Макарчук, Маргасов, Цаллагов, Нобоа, Шипунов, Батырев, Джорджевич.

Запасные: Заболотный, Адамов, Миладинович, Мещанинов, Кравцов, Ушатов, Сарвели, Жоазиньо, Мартовой.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Кузьмичев, Едвай, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Марадишвили, Педро Габриэл, Камано, Игнатьев.

Запасные: Гилерме, Савин, Магкеев, Мампасси, Митай, Ненахов, Куликов, Керк, Изидор, Раконьяц.