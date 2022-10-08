Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    РПЛ. «Динамо» благодаря ошибке Набабкина ушло от поражения от ЦСКА

    ЦСКА и «Динамо» не выявили сильнейшего в 12-м туре РПЛ. Команды обменялись голами в первом тайме.

    Голу Федора Смолова предшествовала ошибка в своей штрафной защитника ЦСКА Кирилла Набабкина.

    ЦСКА остался на втором месте. «Динамо» занимает восьмую строчку.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Роша, 12; 1:1 – Смолов, 44.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников (Обляков, 85), Мойзес, Виллиан, Кучаев (Медина, 76), Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов (Гайч, 86).

    «Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров (Грулев, 64), Захарян, Норманн (Кутицкий, 46), Нгамале (Гладышев, 64), Смолов (Тюкавин, 79).

    Предупреждения: Чалов, 77 – Скопинцев, 28; Сазонов, 65; Гладышев, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    Йоканович: «Динамо» делает много простых и невынужденных ошибок»
    «Пока будет такое, наш футбол и судьи будут в говне». Главный скаут ЦСКА раскритиковал арбитров за ошибочный офсайд
    Федотов упрекнул Левникова в неназначенном пенальти в матче с «Динамо»
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:25
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +503

      кaстрюлька 5 минут назад

      Ельцин зарешал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +170

      Теркчанин 1 час назад

      цеска скатится на 3 место, вторым будет спартачок,3 -им комбайн,который скатает ничью с бычками

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4487

      ААМ 1 час назад

      У всех бывают ошибки, а ЦСКА еще играет неважно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5305

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      ЗАГОЛОВОК не отражает в полной мере события на поле...ЦСКА смотрелся сильнее,но выиграть могло и Динамо...думаю,справедливая ничья...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17343

      Cleaner 1 час назад

      Не хватает мастерства игрокам ЦСКА, чтобы свои моменты в голы превращать. Потому и не смогли у Динамо выиграть. Не нужно все на Набабкина сваливать...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +503

      кaстрюлька > Cleaner 1 минуту назад

      не хватает мастерства выиграть даже у Торпедо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20074

      derrik2000 1 час назад

      Очень живенько.
      С большим интересом смотрел, что характерно, ОБА ТАЙМА, а не один какой-то.
      Благодарю обе команды за доставленное удовольствие, потому что обе команды играли, что называется, "с открытым забралом".
      Кому повезло из команд, а кому НЕ повезло, что получилась в итоге ничья, думаю, каждый решит для себя сам.
      Таких зажигательных матчей побольше бы в нашем чемпионате!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1161

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      У коней с результативностью беда полная.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25919

      JTherry 1 час назад

      прикольно Генич прокомментировал замену игроков: "на поле выходят два игрока на букву Г - Грулев и Гладышев", а самым Г оказался Гаич, промазавший мимо ворот с 7 метров...) Чалов очень изобретательный Дельфин, падал при любом касании к нему...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17343

      Cleaner > JTherry 1 час назад

      Со спартаковским реально-Дельфином НИКТО не сравнится!!!...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25919

      JTherry > Cleaner 1 час назад

      поздравляю тебя и Чалова с "отвоёванным" Очком...))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16972

      ilichkadr 1 час назад

      Заслуженная ничья, пока так............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Таврида 1 час назад

      Старая гвардия Набабкин, Шенников чудят, к ним попытался присоединиться Роша, но тот хоть гол забил. Гайич в зенитчики записался. В общем, ЦСКА сейчас - печальное, несыгранное зрелище.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11