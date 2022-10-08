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  • РПЛ. «Динамо» благодаря ошибке Набабкина ушло от поражения от ЦСКА

РПЛ. «Динамо» благодаря ошибке Набабкина ушло от поражения от ЦСКА

8 октября 2022, 18:25
6

ЦСКА и «Динамо» не выявили сильнейшего в 12-м туре РПЛ. Команды обменялись голами в первом тайме.

Голу Федора Смолова предшествовала ошибка в своей штрафной защитника ЦСКА Кирилла Набабкина.

ЦСКА остался на втором месте. «Динамо» занимает восьмую строчку.

Россия. РПЛ. 12-й тур

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Роша, 12; 1:1 – Смолов, 44.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников (Обляков, 85), Мойзес, Виллиан, Кучаев (Медина, 76), Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов (Гайч, 86).

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров (Грулев, 64), Захарян, Норманн (Кутицкий, 46), Нгамале (Гладышев, 64), Смолов (Тюкавин, 79).

Предупреждения: Чалов, 77 – Скопинцев, 28; Сазонов, 65; Гладышев, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Набабкин Кирилл
Комментарии (6)
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slavа0508
1665243011
Ну что ж победила дружба , дали шанс шанс Ростову ,Спартаку и Краснодару на второе место ,,,
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portero
1665243068
Результат замечательный! Ростову удачи! надо обходить ЦСКА!!!!
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ilichkadr
1665243367
Заслуженная ничья, пока так............
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ААМ
1665243888
У всех бывают ошибки, а ЦСКА еще играет неважно.
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