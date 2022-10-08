Фигуристка Трусова убегала от журналистов перед матчем ЦСКА – «Динамо»

Фигуристка Александра Трусова в компании своего молодого человека и тоже фигуриста Марка Кондратюка открыла матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо» (1:1).
Перед игрой Трусова отказалась общаться с журналистами, на ускорении добравшись до входа на стадион.
- Журналистов интересовало, почему Трусова недавно сменила тренера.
- 18-летняя фигуристка – серебряный призер последней Олимпиады.
- После игры глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо написал, что Трусова не стала общаться с репортерами, так как опаздывала к 1-му символическому удару по мячу.
Источник: Бомбардир.ру