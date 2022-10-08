Фигуристка Трусова убегала от журналистов перед матчем ЦСКА – «Динамо»

Фигуристка Александра Трусова в компании своего молодого человека и тоже фигуриста Марка Кондратюка открыла матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо» (1:1).

Перед игрой Трусова отказалась общаться с журналистами, на ускорении добравшись до входа на стадион.