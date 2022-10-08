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    Фигуристка Трусова убегала от журналистов перед матчем ЦСКА – «Динамо»

    Фигуристка Александра Трусова в компании своего молодого человека и тоже фигуриста Марка Кондратюка открыла матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо» (1:1).

    Перед игрой Трусова отказалась общаться с журналистами, на ускорении добравшись до входа на стадион.

    • Журналистов интересовало, почему Трусова недавно сменила тренера.
    • 18-летняя фигуристка – серебряный призер последней Олимпиады.
    • После игры глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо написал, что Трусова не стала общаться с репортерами, так как опаздывала к 1-му символическому удару по мячу.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +296

      ЭтожЯ 2 часа назад

      Желтушники-маньячеллы набежали .

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