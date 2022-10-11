Норманн выбыл на месяц из-за травмы в матче с ЦСКА

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн пропустит около месяца из-за травмы плеча, полученной в матче с ЦСКА (1:1) в 12-м туре РПЛ.

«Матиас Норманн, к сожалению, получил вывих левого плеча в первом тайме игры с ЦСКА. Срок восстановления в подобных случаях составляет до одного месяца», – говорится в сообщении ЦСКА.