Норманн выбыл на месяц из-за травмы в матче с ЦСКА

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн пропустит около месяца из-за травмы плеча, полученной в матче с ЦСКА (1:1) в 12-м туре РПЛ.
«Матиас Норманн, к сожалению, получил вывих левого плеча в первом тайме игры с ЦСКА. Срок восстановления в подобных случаях составляет до одного месяца», – говорится в сообщении ЦСКА.
- «Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» до лета.
- В сезоне РПЛ у Норманна 4 матча.
- 26-летний игрок стоит 10 миллионов евро.
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