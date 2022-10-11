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    Норманн выбыл на месяц из-за травмы в матче с ЦСКА

    Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн пропустит около месяца из-за травмы плеча, полученной в матче с ЦСКА (1:1) в 12-м туре РПЛ.

    «Матиас Норманн, к сожалению, получил вывих левого плеча в первом тайме игры с ЦСКА. Срок восстановления в подобных случаях составляет до одного месяца», – говорится в сообщении ЦСКА.

    • «Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» до лета.
    • В сезоне РПЛ у Норманна 4 матча.
    • 26-летний игрок стоит 10 миллионов евро.

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    Источник: ТАСС

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