«У «Динамо» есть только два варианта». Романцев – о работе Йокановича

Йокановича назначили за 4 недели до начала сезона ... никакого усиления под свою игровую концепцию , не было времени даже на элементарную на наигровку связок , о взаимодействии линий и организации игрового баланса и говорить нечего ... неужели Романцев настолько отупел от безделия , что как бывший тренер . перестал понимать простые вещи ?
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о результатах «Динамо».
«Причина игрового спада связана не с разной эмоциональностью бывшего и нынешнего тренеров. Просто у них разные взгляды на строительство команды.
Шварц видел ее атакующей, легкой, быстрой. Но при этом жирным минусом была оборона. Йоканович это учел и сделал ставку на укрепление тылов.
И беспроигрышные восемь стартовых туров оправдывали его идею. А когда «Динамо» посыпалось, уступив после «Зенита» в Грозном и Сочи, пошли разговоры о том, что оно перестало «искрить»; писали о недопонимании футболистами тренера, о зажигательном немце и пресноватом сербе.
Перестройка, начатая Йокановичем, усложняется еще и тем, что команду покинуло несколько ключевых игроков, а новички появлялись впритык к сезону.
И сейчас у клуба есть только два варианта: либо набраться терпения и дать сербу поработать, либо искать нового тренера. Третьего не дано.
Хотя сегодня «Динамо» по наличию талантливой молодежи можно смело считать одним из самых перспективных клубов», – заявил Романцев.
- Летом «Динамо» вместо Сандро Шварца возглавил Славиша Йоканович.
- Команда набрала 16 очков в 11 турах и идет на 8-м месте в РПЛ.