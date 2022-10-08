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    «У «Динамо» есть только два варианта». Романцев – о работе Йокановича

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о результатах «Динамо».

    «Причина игрового спада связана не с разной эмоциональностью бывшего и нынешнего тренеров. Просто у них разные взгляды на строительство команды.

    Шварц видел ее атакующей, легкой, быстрой. Но при этом жирным минусом была оборона. Йоканович это учел и сделал ставку на укрепление тылов.

    И беспроигрышные восемь стартовых туров оправдывали его идею. А когда «Динамо» посыпалось, уступив после «Зенита» в Грозном и Сочи, пошли разговоры о том, что оно перестало «искрить»; писали о недопонимании футболистами тренера, о зажигательном немце и пресноватом сербе.

    Перестройка, начатая Йокановичем, усложняется еще и тем, что команду покинуло несколько ключевых игроков, а новички появлялись впритык к сезону.

    И сейчас у клуба есть только два варианта: либо набраться терпения и дать сербу поработать, либо искать нового тренера. Третьего не дано.

    Хотя сегодня «Динамо» по наличию талантливой молодежи можно смело считать одним из самых перспективных клубов», – заявил Романцев.

    • Летом «Динамо» вместо Сандро Шварца возглавил Славиша Йоканович.
    • Команда набрала 16 очков в 11 турах и идет на 8-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2067

      моэм 1 час назад

      Йокановича назначили за 4 недели до начала сезона ... никакого усиления под свою игровую концепцию , не было времени даже на элементарную на наигровку связок , о взаимодействии линий и организации игрового баланса и говорить нечего ... неужели Романцев настолько отупел от безделия , что как бывший тренер . перестал понимать простые вещи ?

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      Рейтинг: +10

      viawnsiz 1 час назад

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      Рейтинг: +1001

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 часа назад

      Маэстро мыльных пузырей.

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      Рейтинг: +11713

      Алексей З 3 часа назад

      Динамо начало валиться ещё весной, при Шварце.
      Буквально все игроки деградировали, ну и с тренером походу не угадали.

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      Рейтинг: +17177

      paracetamol > Алексей З 3 часа назад

      Согласен. Когда с Сочи жидко обделались.

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