«У «Динамо» есть только два варианта». Романцев – о работе Йокановича

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о результатах «Динамо».

«Причина игрового спада связана не с разной эмоциональностью бывшего и нынешнего тренеров. Просто у них разные взгляды на строительство команды.

Шварц видел ее атакующей, легкой, быстрой. Но при этом жирным минусом была оборона. Йоканович это учел и сделал ставку на укрепление тылов.

И беспроигрышные восемь стартовых туров оправдывали его идею. А когда «Динамо» посыпалось, уступив после «Зенита» в Грозном и Сочи, пошли разговоры о том, что оно перестало «искрить»; писали о недопонимании футболистами тренера, о зажигательном немце и пресноватом сербе.

Перестройка, начатая Йокановичем, усложняется еще и тем, что команду покинуло несколько ключевых игроков, а новички появлялись впритык к сезону.

И сейчас у клуба есть только два варианта: либо набраться терпения и дать сербу поработать, либо искать нового тренера. Третьего не дано.

Хотя сегодня «Динамо» по наличию талантливой молодежи можно смело считать одним из самых перспективных клубов», – заявил Романцев.