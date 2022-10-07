Петржела: «Бакаев сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит». Там он гарантированно будет выигрывать трофеи»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поговорил о полузащитнике команды Зелимхане Бакаеве.

«Несмотря на то что сейчас Бакаев редко выходит на поле, он сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит». Здесь он гарантированно станет чемпионом и будет стабильно выигрывать трофеи. У него точно будет шанс заиграть в основе, все зависит от него. В «Зените» очень сильные игроки, высокая конкуренция. Это должно позволить Бакаеву стать сильнее. Главное, чтобы он был готов к вызовам.

В любом случае, похвально, что Зелимхан хотел играть в сильнейшей команде страны, а не оставаться на том же уровне. Бакаев — хороший футболист. Надеюсь, у него все получится», — сказал Петржела.