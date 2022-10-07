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    Петржела: «Бакаев сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит». Там он гарантированно будет выигрывать трофеи»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поговорил о полузащитнике команды Зелимхане Бакаеве.

    «Несмотря на то что сейчас Бакаев редко выходит на поле, он сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит». Здесь он гарантированно станет чемпионом и будет стабильно выигрывать трофеи. У него точно будет шанс заиграть в основе, все зависит от него. В «Зените» очень сильные игроки, высокая конкуренция. Это должно позволить Бакаеву стать сильнее. Главное, чтобы он был готов к вызовам.

    В любом случае, похвально, что Зелимхан хотел играть в сильнейшей команде страны, а не оставаться на том же уровне. Бакаев — хороший футболист. Надеюсь, у него все получится», — сказал Петржела.

    • Бакаев перешел летом как свободный агент из «Спартака».
    • В этом сезоне 26-летний Бакаев провел за «Зенит» 13 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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