Стало известно, когда планируется второй матч между сборными России и Киргизии

В Киргизском футбольном союзе рассказали, когда может состояться еще одна товарищеская встреча со сборной России.

«Игра планируется на следующий год и все будет зависеть от графика тренеров. Пока есть устная договоренность, матч планируется провести в Москве, по датам – где-то конец февраля, март.

Но все будет еще будет уточняться. Когда будут подписаны документы, пока ясности нет, скорее всего, после нового года», – сообщили в КФС.