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    Стало известно, когда планируется второй матч между сборными России и Киргизии

    В Киргизском футбольном союзе рассказали, когда может состояться еще одна товарищеская встреча со сборной России.

    «Игра планируется на следующий год и все будет зависеть от графика тренеров. Пока есть устная договоренность, матч планируется провести в Москве, по датам – где-то конец февраля, март.

    Но все будет еще будет уточняться. Когда будут подписаны документы, пока ясности нет, скорее всего, после нового года», – сообщили в КФС.

    • В сентябре команды играли в Бишкеке.
    • Россия победила Киргизию со счетом 2:1.
    • Для россиян это был первый международный матч с ноября 2021 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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