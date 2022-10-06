Месси: «Я скучаю по Агуэро»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, что ему не хватает Серхио Агуэро, завершившего карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем.

«Очевидно, что я скучаю по Агуэро. Нас связывает замечательная дружба. В Серхио нет места злобе. Он очень милый и искренний человек», – заявил Месси.