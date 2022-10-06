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Месси: «Я скучаю по Агуэро»

6 октября 2022, 22:55

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, что ему не хватает Серхио Агуэро, завершившего карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем.

«Очевидно, что я скучаю по Агуэро. Нас связывает замечательная дружба. В Серхио нет места злобе. Он очень милый и искренний человек», – заявил Месси.

  • Футболисты вместе выступали за сборную Аргентины.
  • Летом 2021-го Агуэро перешел в «Барселону», чтобы играть с Месси.
  • Однако каталонский клуб не смог продлить контракт с форвардом, и тот ушел в «ПСЖ».

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Источник: TyC Sports
Франция. Лига 1 ПСЖ Аргентина Месси Лионель Агуэро Серхио
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