Месси: «Я скучаю по Агуэро»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, что ему не хватает Серхио Агуэро, завершившего карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем.
«Очевидно, что я скучаю по Агуэро. Нас связывает замечательная дружба. В Серхио нет места злобе. Он очень милый и искренний человек», – заявил Месси.
- Футболисты вместе выступали за сборную Аргентины.
- Летом 2021-го Агуэро перешел в «Барселону», чтобы играть с Месси.
- Однако каталонский клуб не смог продлить контракт с форвардом, и тот ушел в «ПСЖ».
Источник: TyC Sports