Мостовой: «Абаскаль попал в готовую команду. Пусть попробует занять третье место с «Уралом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Конечно, я не согласен, что Абаскаль — лучший тренер «Спартака» за последнее время. Ничего особенного и сверхъестественного он сейчас не делает. Абаскаль пришел в готовую команду в ослабленном чемпионате. А как иначе-то? «Спартак» обязан быть в тройке по составу.

Он же не пришел в «Урал» или «Факел». Пусть попробует занять третье место с «Уралом». Вот тогда было бы супер, да. А так, он попал в готовую команду с бюджетом, деньгами и армией болельщиков.

Тем более в нашем чемпионате, не в Европе. Так что не стоит его перехваливать. Слишком рано для этого.

Почему про Абаскаля много говорят? Потому что он не играл в футбол. Его восхваляют люди, которые сами тоже не играли. А для нас, людей из мира футбола, его результат — не показатель», — сказал Мостовой.