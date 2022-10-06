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    Мостовой: «Абаскаль попал в готовую команду. Пусть попробует занять третье место с «Уралом»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

    «Конечно, я не согласен, что Абаскаль — лучший тренер «Спартака» за последнее время. Ничего особенного и сверхъестественного он сейчас не делает. Абаскаль пришел в готовую команду в ослабленном чемпионате. А как иначе-то? «Спартак» обязан быть в тройке по составу.

    Он же не пришел в «Урал» или «Факел». Пусть попробует занять третье место с «Уралом». Вот тогда было бы супер, да. А так, он попал в готовую команду с бюджетом, деньгами и армией болельщиков.

    Тем более в нашем чемпионате, не в Европе. Так что не стоит его перехваливать. Слишком рано для этого.

    Почему про Абаскаля много говорят? Потому что он не играл в футбол. Его восхваляют люди, которые сами тоже не играли. А для нас, людей из мира футбола, его результат — не показатель», — сказал Мостовой.

    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.
    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +15613

      Fusballer 28 минут назад

      Багаж Аленичева работает!

      1
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      Рейтинг: +5680

      Красногорск_Фан 33 минуты назад

      На свежем примере локомотива и Химок отчётливо видно что наличие тренера это важно. Тот же локомотив и с игроками и с болельщиками и предыдущими неплохими результатами без тренера в зоне здравствуй пердив уже

      0
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      Рейтинг: +26425

      slavutiq70 50 минут назад

      Готовая команда была внизу таблицы , как отработает Абаскаль посмотрим в конце сезона ,,,

      2
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      Рейтинг: +1458

      jek718875 50 минут назад

      В какой палате у нас лежит А.Мостовой? в палате N.6, там где лежал Наполеон

      1
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      Рейтинг: +723

      Solist345345 1 час назад

      Кто-нибудь заткнет уже этого "царя"?!

      2
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      Рейтинг: +17335

      Cleaner 1 час назад

      Мостового никуда не берут, он и тявкает на всех подряд.

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      Рейтинг: +20051

      derrik2000 1 час назад

      Даже и не буду комментировать: Сашка опять стебётся над журналюгой, а тот и рад - баблишко-то за "репортаж" всё равно получит.

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      Рейтинг: +410

      the teacher 1 час назад

      Нахер надо, себе оставьте ))

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      Рейтинг: +7564

      nik55 1 час назад

      сколько еще ты скулить будешь ?

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      Рейтинг: +2364

      fakeid 1 час назад

      обычно так про семака тут пишут. что дай ему клуб попроще - тогда и поглядим на результат. только те, кто так пишет, забывают, что начинал он в уфе и впервые в истории вывел клуб в еврокубки. что касается абаскаля - ну хз. вроде, точно не хуже предыдущих, а может и лучше. что касается мостового - гнида.

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