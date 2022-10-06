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  • Мостовой: «Абаскаль попал в готовую команду. Пусть попробует занять третье место с «Уралом»

Мостовой: «Абаскаль попал в готовую команду. Пусть попробует занять третье место с «Уралом»

6 октября 2022, 18:18
4

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Конечно, я не согласен, что Абаскаль — лучший тренер «Спартака» за последнее время. Ничего особенного и сверхъестественного он сейчас не делает. Абаскаль пришел в готовую команду в ослабленном чемпионате. А как иначе-то? «Спартак» обязан быть в тройке по составу.

Он же не пришел в «Урал» или «Факел». Пусть попробует занять третье место с «Уралом». Вот тогда было бы супер, да. А так, он попал в готовую команду с бюджетом, деньгами и армией болельщиков.

Тем более в нашем чемпионате, не в Европе. Так что не стоит его перехваливать. Слишком рано для этого.

Почему про Абаскаля много говорят? Потому что он не играл в футбол. Его восхваляют люди, которые сами тоже не играли. А для нас, людей из мира футбола, его результат — не показатель», — сказал Мостовой.

  • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.
  • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (4)
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моэм
1665069918
Похоже на то , что мостовой стал уже постоянным клиентом ПНД .
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NewLife
1665070261
Что за бред. Зачем Абаскалю пробовать в других командах ? Он не "попал" в Спартак, а Спартак его нашел и заключил с ним контракт. Если считаешь, что его кто-то перехваливает, разбирайся с ними и не пиши здесь чушь. Ты предлагаешь выгнать отовсюду всех, кто не играл в футбол на профессиональном уровне, запретить им давать оценки. Идея понятна, вдруг тогда на такого охламона, как ты, появится спрос))
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the teacher
1665071961
Нахер надо, себе оставьте ))
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Андреич
1665076973
Абаскаль попал в готовую команду. Что значит "в готовую"? По составу? А то, что стиль меняется в лучшую сторону? Приятно смотреть на команду сейчас! P.S. Тьфу-тьфу...
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