В РФС назвали причину назначения Казарцева на матч «Спартака» впервые с 2020 года

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил назначение арбитра Василия Казарцева на матч «Спартака» впервые за два года.
«Мы считаем, что прошло достаточно времени, накал той ситуации ушeл. Василий в хорошей форме, опытный арбитр. У нас нет практики, что из-за одного матча, который был давно, судья больше не должен обслуживать матчи того или другого клуба.
Мы доверяем Казарцеву. Какие ему матчи судить, если не матч четвeртой и одиннадцатой команд?» – сказал Каманцев.
- Казарцев назначен на матч «Спартак» – «Крылья Советов».
- Казарцев обслужит игру «Спартака» впервые после матча с «Сочи» (2:2) в августе 2020 года.
- Тогда он назначил в ворота москвичей два пенальти.
Источник: «Чемпионат»