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    В РФС назвали причину назначения Казарцева на матч «Спартака» впервые с 2020 года

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил назначение арбитра Василия Казарцева на матч «Спартака» впервые за два года.

    «Мы считаем, что прошло достаточно времени, накал той ситуации ушeл. Василий в хорошей форме, опытный арбитр. У нас нет практики, что из-за одного матча, который был давно, судья больше не должен обслуживать матчи того или другого клуба.

    Мы доверяем Казарцеву. Какие ему матчи судить, если не матч четвeртой и одиннадцатой команд?» – сказал Каманцев.

    • Казарцев назначен на матч «Спартак»«Крылья Советов».
    • Казарцев обслужит игру «Спартака» впервые после матча с «Сочи» (2:2) в августе 2020 года.
    • Тогда он назначил в ворота москвичей два пенальти.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +267

      ЭтожЯ 18 минут назад

      Какая хрен разница кого , куда назначат ? При любых ведь раскладах недовольных немерянно .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      fakeid 2 часа назад

      какие ранимые хряки, два пенальти в их ворота назначили, визжали после этого года полтора.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      mopecekca > fakeid 1 час назад

      как хорошо тебе, гавноеду, ровно сидеть на жопе и знать...админресурс работает

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