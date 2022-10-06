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    Стало известно, из-за чего Гогричиани избил свою бывшую девушку

    Кристина Куддус, бывшая девушка футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани, рассказала о причине скандала с игроком.

    • Куддус обвинила Гогричиани в домашнем насилии.
    • Она рассказала об избиениях.
    • «Балтика» отстранила игрока от тренировок на время расследования.

    «Я нашла переписки, Tinder. Я спокойно подошла поговорить, я их нашла еще раньше. Я знала об этом и спокойно проводила его на выезд, не стала поднимать эту тему, чтобы лишний раз не беспокоить его перед игрой. Потом он приехал с выезда, я подошла к нему, спокойно сказала, что надо поговорить.

    В итоге закончилось тем, чем закончилось. Я еще и получила. Все перешло в ссору, повышенный тон и агрессию.

    Он поднимал руку раньше, но это не было каждый день, было пару раз. И все из-за этой же темы. В те разы я никуда не заявляла, но хотела уйти. Он говорил мне, что все, никогда, ничего, только ты мне нужна. Я предлагала ему просто разойтись.

    После этого случая я уже обратилась в полицию. Юрист клуба мне позвонил только сегодня. Только когда начался шум со мной связались, хотя все произошло еще второго числа», – сказала Куддус.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20046

      derrik2000 47 минут назад

      "Я нашла переписки, Tinder. Я спокойно подошла поговорить, я их нашла еще раньше. Я знала об этом и спокойно проводила его на выезд, не стала поднимать эту тему, чтобы лишний раз не беспокоить его перед игрой. Потом он приехал с выезда, я подошла к нему, спокойно сказала, что надо поговорить.
      В итоге закончилось тем, чем закончилось. Я еще и получила. Все перешло в ссору, повышенный тон и агрессию."

      П.и*дит больше, чем весит! У меня большой жизненный и профессиональный опыт, поэтому знаю, о чём пишу.
      Хотела бы уйти - собрала бы вещи, когда он, например, на матче или тренировке, и ушла. БАБЛО НЕ ОТПУСКАЛО! ))) Сейчас таких с.учек - пруд пруди.

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      Рейтинг: +24682

      bset 1 час назад

      А в это время в Госдуме в очередной раз завернули закон о домашнем насилии. Причем похоже это делает РПЦ. Вот такие дела. Ни мужчин, ни женщин, ни детей у нас не ценят.

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