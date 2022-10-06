Стало известно, из-за чего Гогричиани избил свою бывшую девушку

Кристина Куддус, бывшая девушка футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани, рассказала о причине скандала с игроком.

Куддус обвинила Гогричиани в домашнем насилии.

Она рассказала об избиениях.

«Балтика» отстранила игрока от тренировок на время расследования.

«Я нашла переписки, Tinder. Я спокойно подошла поговорить, я их нашла еще раньше. Я знала об этом и спокойно проводила его на выезд, не стала поднимать эту тему, чтобы лишний раз не беспокоить его перед игрой. Потом он приехал с выезда, я подошла к нему, спокойно сказала, что надо поговорить.

В итоге закончилось тем, чем закончилось. Я еще и получила. Все перешло в ссору, повышенный тон и агрессию.

Он поднимал руку раньше, но это не было каждый день, было пару раз. И все из-за этой же темы. В те разы я никуда не заявляла, но хотела уйти. Он говорил мне, что все, никогда, ничего, только ты мне нужна. Я предлагала ему просто разойтись.

После этого случая я уже обратилась в полицию. Юрист клуба мне позвонил только сегодня. Только когда начался шум со мной связались, хотя все произошло еще второго числа», – сказала Куддус.