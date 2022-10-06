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    Федотов высказался о предстоящем дерби ЦСКА – «Динамо»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ против «Динамо».

    – Что скажете о «Динамо»? С одной стороны, у команды очень высокий атакующий потенциал. В то же время, динамовцы проиграли три последних матча в чемпионате. Как это может сказаться на предстоящей игре с ЦСКА?

    – Каждая игра – отдельная история, поэтому предыдущие выступления не имеют никакого отношения к нашему матчу.

    Мы реально оцениваем силу «Динамо», и не только линию атаки, о которой вы только что сказали. Команда в целом очень хорошо укомплектована.

    Да, уехали центральные защитники, но вместо этих легионеров пришли не менее качественные футболисты.

    Нас ждет дерби, встреча двух московских клубов, и это добавляет еще больше интереса грядущему противостоянию.

    Верю, что наши преданные поклонники в большом количестве придут на стадион, чтобы поддержать команду. Болельщики – наш 12-й игрок, они очень важны для команды. Надеюсь, атмосфера на стадионе будет праздничной.

    • ЦСКА примет «Динамо» в субботу, 8 октября.
    • Начало дерби – в 16:30 мск.
    • В таблице РПЛ ЦСКА занимает 2-е место, а «Динамо» – 8-е.

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    Источник: Bobsoccer

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