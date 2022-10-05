Дюков: «Не стал бы преждевременно короновать «Зенит» – отрыв всего шесть очков»

Президент РФС Александр Дюков призвал не считать чемпионскую интригу в РПЛ умершей.

«Не стал бы преждевременно короновать «Зенит» – отрыв всего шесть очков. «Манчестер Юнайтед» как-то растерял за пять туров отрыв в восемь очков и дал «Манчестер Сити» стать чемпионом.

Сейчас «Зенит» пожинает плоды хорошей работы, точечных трансферов. Все игроки подошли под стиль и ожидания главного тренера. Да, у клуба есть возможность, но не все клубы могут конвертировать деньги в достижение результата», – сказал Дюков.