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    Дюков: «Не стал бы преждевременно короновать «Зенит» – отрыв всего шесть очков»

    Президент РФС Александр Дюков призвал не считать чемпионскую интригу в РПЛ умершей.

    «Не стал бы преждевременно короновать «Зенит» – отрыв всего шесть очков. «Манчестер Юнайтед» как-то растерял за пять туров отрыв в восемь очков и дал «Манчестер Сити» стать чемпионом.

    Сейчас «Зенит» пожинает плоды хорошей работы, точечных трансферов. Все игроки подошли под стиль и ожидания главного тренера. Да, у клуба есть возможность, но не все клубы могут конвертировать деньги в достижение результата», – сказал Дюков.

    • «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.
    • Дюков ранее был президентом «Зенита».
    • Сезон РПЛ завершится в июне.

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    Источник: «Чемпионат»

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