Соболев объяснил свое пристрастие к компьютерным играм

Форвард «Зенит» Александр Соболев на ютуб-канале клуба рассказал о любви к компьютерным играм.

– Я раньше тоже в FIFA играл, но сейчас нет. Сейчас, ну раньше, в Counter-Strike играл, сейчас в Dota играю. С целью? Да просто, ну я забываюсь там. Ну просто я захожу в компьютер и отдыхаю головой. Как бы то, что вот этот вот тот же там хейт, вот это вот всe, я просто захожу туда и…

– Слушай, ну там же тоже жeстко, нет?

– Да, там это нормально, там это другое.

– А ты заходишь и такой, я принимаю правила игры, погнали?

– Ну да, понятно, что там тоже страшные слова тебе говорят. Даже раньше я на это реагировал, когда только начинал играть в компьютер. А потом я понимаю, что тебе что-то говорят очень страшное, это как «Привет, пацаны», условно.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе. 27-летний футболист провел 13 матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

В «Спартаке» Александр был 4 года.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

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