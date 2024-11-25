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    Соболев объяснил свое пристрастие к компьютерным играм

    Форвард «Зенит» Александр Соболев на ютуб-канале клуба рассказал о любви к компьютерным играм.

    – Я раньше тоже в FIFA играл, но сейчас нет. Сейчас, ну раньше, в Counter-Strike играл, сейчас в Dota играю. С целью? Да просто, ну я забываюсь там. Ну просто я захожу в компьютер и отдыхаю головой. Как бы то, что вот этот вот тот же там хейт, вот это вот всe, я просто захожу туда и…

    – Слушай, ну там же тоже жeстко, нет?

    – Да, там это нормально, там это другое.

    – А ты заходишь и такой, я принимаю правила игры, погнали?

    – Ну да, понятно, что там тоже страшные слова тебе говорят. Даже раньше я на это реагировал, когда только начинал играть в компьютер. А потом я понимаю, что тебе что-то говорят очень страшное, это как «Привет, пацаны», условно.

    • Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе. 27-летний футболист провел 13 матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.
    • В «Спартаке» Александр был 4 года.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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