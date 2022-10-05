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    Александр Тихонов: «Как можно называть чемпионат России Премьер-лигой? В РПЛ должны играть Марадона и Пеле»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об уровне РПЛ.

    «Нужно ли переводить все дивизионы чемпионата России на систему весна-осень? Я бы вообще оставил одну лигу, которая более-менее играет.

    Как можно назвать чемпионат России Премьер-лигой? В РПЛ должны играть такие футболисты, как Марадона и Пеле. У нас команды в еврокубках раньше не могли выйти из группы.

    Обсуждают многое, а результатов нет. Даже если перейдут на систему весна-осень, ничего хорошего не будет. Только продолжат списывать деньги», — сказал Тихонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +854

      Untitled-1 1 час назад

      Давно уже называем РПЛ Лигой Приколов, всё в порядке

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