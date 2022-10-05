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    «Все игроки сборной России люди и думают о происходящем в стране. А все ждут, что мы должны разрывать». Караваев – о матче с Киргизией

    Защитник сборной России Вячеслав Караваев объяснил трудную победу в товарищеском матче против Киргизии (2:1) в сентябре.

    – Уровень сборной реально упал?

    – Прежде всего, на этом сборе было очень много новых футболистов, которые привыкали к требованиям. За неделю тяжело сыграться, все должны как-то притереться друг к другу.

    К тому же мы все люди и думаем о том, что происходит в стране. А все ждут, что мы должны выходить и Киргизию 6:0 разрывать.

    • Победный гол в Киргизии Россия забила только в концовке.
    • Караваев был капитаном команды.
    • Россия сейчас отстранена от международных турниров.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6671

      sochi-2013 22 секунды назад

      Средняя зарплата футболиста в Казахстане - около 5 тысяч долларов

      0
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      Рейтинг: +6033

      Беспонтий 41 минуту назад

      слова не мальчика но мужа..
      так и есть

      0
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      Рейтинг: +224

      НикКин 51 минуту назад

      Да о каком уровне выговорите он и так всегда был на нуле хорош возносить эту сборную она самая слабая за все время

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