«Все игроки сборной России люди и думают о происходящем в стране. А все ждут, что мы должны разрывать». Караваев – о матче с Киргизией

Защитник сборной России Вячеслав Караваев объяснил трудную победу в товарищеском матче против Киргизии (2:1) в сентябре.

– Уровень сборной реально упал?

– Прежде всего, на этом сборе было очень много новых футболистов, которые привыкали к требованиям. За неделю тяжело сыграться, все должны как-то притереться друг к другу.

К тому же мы все люди и думаем о том, что происходит в стране. А все ждут, что мы должны выходить и Киргизию 6:0 разрывать.