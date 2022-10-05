Федотов высказался о предстоящих трех дерби ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на позитиве ожидает предстоящие три дерби.

– Впереди три дерби подряд. Как вы смотрите на такой календарь?

– Это очень интересно. Дерби – всегда праздник. Мы рассматриваем эти матчи с такой точки зрения. Полные стадионы, хорошая результативная игра. Надеюсь, что мы будем в этих играх побеждать.

Календарь ЦСКА на ближайшие пять матчей: