Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Федотов высказался о предстоящих трех дерби ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на позитиве ожидает предстоящие три дерби.

    – Впереди три дерби подряд. Как вы смотрите на такой календарь?

    – Это очень интересно. Дерби – всегда праздник. Мы рассматриваем эти матчи с такой точки зрения. Полные стадионы, хорошая результативная игра. Надеюсь, что мы будем в этих играх побеждать.

    Календарь ЦСКА на ближайшие пять матчей:

    Новости по теме
    Агент Бийола: «Согласился бы Яка перейти в «Зенит»? В его венах красно-синяя кровь»
    Агент Влашича высказался о долге «Вест Хэма» перед ЦСКА за трансфер хорвата 2
    РПЛ признала Чалова автором дубля в матче с «Химками» 2
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:03
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +763

      Красногвардейчик 13 минут назад

      Нужно побеждать....чё тут говорить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      Теркчанин 55 минут назад

      5 поражений в 5 матчах будет нормально,соперники тоже хотят побед,и они им нужнее)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6033

      Беспонтий 57 минут назад

      насчёт стратегического отступления тему не закрывайте

      по жизни всякое бывает
      наездник горд
      а лошадь пострадает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17157

      paracetamol 1 час назад

      Прощай армейские надежды, придется добровольцами в СВО идти!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2418

      zritelx > paracetamol 36 минут назад

      Во время ВОВ добровольцами на фронт пошли почти все игроки армейцев , динамовцев - про Москву. Угадайте игроки какой команды остались по броне в тылу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2324

      АЛЕКС 58 > zritelx 28 минут назад

      Игроки НАРОДНОЙ команды.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11