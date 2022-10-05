Федотов высказался о предстоящих трех дерби ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на позитиве ожидает предстоящие три дерби.
– Впереди три дерби подряд. Как вы смотрите на такой календарь?
– Это очень интересно. Дерби – всегда праздник. Мы рассматриваем эти матчи с такой точки зрения. Полные стадионы, хорошая результативная игра. Надеюсь, что мы будем в этих играх побеждать.
Календарь ЦСКА на ближайшие пять матчей:
- 8 октября: «Динамо», РПЛ, дома
- 16 октября: «Спартак», РПЛ, дома.
- 19 октября: «Торпедо», Кубок России, дома.
- 23 октября: «Оренбург», РПЛ, в гостях.
- 29 октября: «Локомотив», РПЛ, в гостях.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»