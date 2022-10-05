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  • Хави – о 0:1 с «Интером»: «Дюмфрис сыграл рукой. Я зол из-за несправедливости»

Хави – о 0:1 с «Интером»: «Дюмфрис сыграл рукой. Я зол из-за несправедливости»

5 октября 2022, 00:51

Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал судейство после матча с «Интером» (0:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я зол. С нами случилась несправедливость, с которой придется жить дальше.

Мы потерпели очень серьезное поражение. Теперь мы в очень неприятной ситуации, впереди нас ждет три финала.

Судье придется объяснить свое решение. Я считаю, что Дюмфрис сыграл рукой. Судья не захотел мне ничего объяснять», – сказал Хави.

  • «Барса» опустилась на 3-е место в группе ЛЧ.
  • Отставание от идущего вторым «Интера» – 3 очка.

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Источник: Marca
Лига чемпионов Интер Барселона Дюмфрис Дензел Хави
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