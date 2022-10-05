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    Хави – о 0:1 с «Интером»: «Дюмфрис сыграл рукой. Я зол из-за несправедливости»

    Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал судейство после матча с «Интером» (0:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Я зол. С нами случилась несправедливость, с которой придется жить дальше.

    Мы потерпели очень серьезное поражение. Теперь мы в очень неприятной ситуации, впереди нас ждет три финала.

    Судье придется объяснить свое решение. Я считаю, что Дюмфрис сыграл рукой. Судья не захотел мне ничего объяснять», – сказал Хави.

    • «Барса» опустилась на 3-е место в группе ЛЧ.
    • Отставание от идущего вторым «Интера» – 3 очка.

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    Источник: Marca

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