Хави – о 0:1 с «Интером»: «Дюмфрис сыграл рукой. Я зол из-за несправедливости»

Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал судейство после матча с «Интером» (0:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я зол. С нами случилась несправедливость, с которой придется жить дальше.

Мы потерпели очень серьезное поражение. Теперь мы в очень неприятной ситуации, впереди нас ждет три финала.

Судье придется объяснить свое решение. Я считаю, что Дюмфрис сыграл рукой. Судья не захотел мне ничего объяснять», – сказал Хави.