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    Измайлов одобрил участие медийных клубов в ФНЛ: «Они могут и за выход в РПЛ побороться»

    Новый президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о возможном участии медийных команды во Второй лиге.

    «Есть отдел лицензирования футбольных клубов в Российском футбольном союзе. Если клубы будут соответствовать критериям, то, думаю, что проблем нет. С бюджетами клубов Медиалиги можно и за выход в Премьер-лигу побороться.

    Но стоит отметить, что пока дело движется в обратном направлении, и два клуба ФНЛ имеют представителей в Медиалиге – «Родина» и «Рубин». Есть ещe интересный кейс «Сахалинца» во Второй лиге», – сказал Измайлов.

    • «Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России.
    • 2Drots – победитель первого сезона Медиалиги.

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    Источник: Metaratings

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