Измайлов одобрил участие медийных клубов в ФНЛ: «Они могут и за выход в РПЛ побороться»

Новый президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о возможном участии медийных команды во Второй лиге.

«Есть отдел лицензирования футбольных клубов в Российском футбольном союзе. Если клубы будут соответствовать критериям, то, думаю, что проблем нет. С бюджетами клубов Медиалиги можно и за выход в Премьер-лигу побороться.

Но стоит отметить, что пока дело движется в обратном направлении, и два клуба ФНЛ имеют представителей в Медиалиге – «Родина» и «Рубин». Есть ещe интересный кейс «Сахалинца» во Второй лиге», – сказал Измайлов.