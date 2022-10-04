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    В «Динамо» назвали задачи на РПЛ и Кубок России

    Скаут «Динамо» Йован Танасиевич озвучил цели команды на текущий сезон.

    – Какие задачи ставит «Динамо» на этот сезон?

    – Место в тройке в чемпионате, успешное выступление в Кубке... Это все имеет место быть. Но все решится на футбольном поле, где будут видны результаты.

    У нас есть хорошая база, костяк, состоящий из российских игроков. Как по мне, это должна быть основа основ для любого клуба.

    В таком случае легионеры способны усилить команду. Да, ожидания большие, но нам надо показывать свои амбиции каждые выходные.

    В любом случае у «Динамо» большие планы. Плюс ещe и столетие клуба. Хотя, как по мне, круглую дату не нужно привязывать к трофеям. Нигде не сказано, что в юбилей клуб должен стать чемпионом.

    • «Динамо» набрало 16 очков в 11 турах РПЛ.
    • Команда идет на 8-м месте в таблице лиги.
    • В группе Кубка москвичи взяли 4 балла из 9 возможных и занимают 3-ю строчку после «Ахмата» и «Ростова».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11671

      Алексей З 1 час назад

      Почему задачи озвучивает скаут, а не дворник или повар ?

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