В «Динамо» назвали задачи на РПЛ и Кубок России

Скаут «Динамо» Йован Танасиевич озвучил цели команды на текущий сезон.
– Какие задачи ставит «Динамо» на этот сезон?
– Место в тройке в чемпионате, успешное выступление в Кубке... Это все имеет место быть. Но все решится на футбольном поле, где будут видны результаты.
У нас есть хорошая база, костяк, состоящий из российских игроков. Как по мне, это должна быть основа основ для любого клуба.
В таком случае легионеры способны усилить команду. Да, ожидания большие, но нам надо показывать свои амбиции каждые выходные.
В любом случае у «Динамо» большие планы. Плюс ещe и столетие клуба. Хотя, как по мне, круглую дату не нужно привязывать к трофеям. Нигде не сказано, что в юбилей клуб должен стать чемпионом.
- «Динамо» набрало 16 очков в 11 турах РПЛ.
- Команда идет на 8-м месте в таблице лиги.
- В группе Кубка москвичи взяли 4 балла из 9 возможных и занимают 3-ю строчку после «Ахмата» и «Ростова».
Источник: Metaratings