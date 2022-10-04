В «Динамо» назвали задачи на РПЛ и Кубок России

Скаут «Динамо» Йован Танасиевич озвучил цели команды на текущий сезон.

– Какие задачи ставит «Динамо» на этот сезон?

– Место в тройке в чемпионате, успешное выступление в Кубке... Это все имеет место быть. Но все решится на футбольном поле, где будут видны результаты.

У нас есть хорошая база, костяк, состоящий из российских игроков. Как по мне, это должна быть основа основ для любого клуба.

В таком случае легионеры способны усилить команду. Да, ожидания большие, но нам надо показывать свои амбиции каждые выходные.

В любом случае у «Динамо» большие планы. Плюс ещe и столетие клуба. Хотя, как по мне, круглую дату не нужно привязывать к трофеям. Нигде не сказано, что в юбилей клуб должен стать чемпионом.