Малком: «Русские очень похожи на бразильцев»

Вингер «Зенита» Малком рассказал, в чем схожесть между людьми в России и Бразилии.

«Что поразило меня в России? Как ни странно, жара! Летом тут бывает так жарко, как не бывает в Бразилии. Возможно, тут пекло тяжелее переносится, потому что климат не такой влажный, как у меня на родине

Второе – снег. Мне всегда хотелось узнать, что это вообще такое, какой он на ощупь? И оказалось, что это крутая штука! В Бразилии его, конечно, не найти, там температура не опускается ниже плюс 20 градусов.

Ну и третье: открытые и веселые люди. Мне вообще показалось, что русские очень похожи на бразильцев: у них широкая душа, они готовы сделать все, чтобы помочь тебе, если видят, что ты с чем-то не справляешься», – заявил Малком.