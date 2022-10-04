Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Малком: «Русские очень похожи на бразильцев»

    Вингер «Зенита» Малком рассказал, в чем схожесть между людьми в России и Бразилии.

    «Что поразило меня в России? Как ни странно, жара! Летом тут бывает так жарко, как не бывает в Бразилии. Возможно, тут пекло тяжелее переносится, потому что климат не такой влажный, как у меня на родине

    Второе – снег. Мне всегда хотелось узнать, что это вообще такое, какой он на ощупь? И оказалось, что это крутая штука! В Бразилии его, конечно, не найти, там температура не опускается ниже плюс 20 градусов.

    Ну и третье: открытые и веселые люди. Мне вообще показалось, что русские очень похожи на бразильцев: у них широкая душа, они готовы сделать все, чтобы помочь тебе, если видят, что ты с чем-то не справляешься», – заявил Малком.

    • Футболист выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • В этом сезоне Малком отличился 8 голами и 7 результативными передачами в 14 играх.

    Новости по теме
    Газзаев назвал двух лучших футболистов сезона РПЛ 10
    Мостовой рассказал, какие слова на русском языке говорят бразильцы из «Зенита» 5
    Маслов: «Закрыл ли я Малкома? Не меряю такими категориями. Мы играем командой» 4
    Источник: Lenta.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +443

      7:1 16 минут назад

      > климат не такой влажный

      > в питере

      хорошая шутка

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11