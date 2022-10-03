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    Тренер «Крыльев» Осинькин оценил ничью с «Краснодаром»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Краснодара».

    • Результат встречи в Самаре – ничья 0:0.
    • «Крылья» остались на 11-м месте в лиге, а «Краснодар» – на 5-м.

    «Считаю, у нас была хорошая игра. Мы были гораздо ближе к победе. Сделали все, что могли.

    Конечно, хотелось бы, чтобы мы такие матчи выигрывали, но пока не залетает у нас то, что должно залетать.

    У соперника тоже были хорошие эпизоды, но в целом мы создали больше моментов. Благодарен ребятам за игру», – сказал Осинькин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2022 21:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1444

      jek718875 2 часа назад

      Сказано по делу, ставлю 5

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