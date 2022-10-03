Тренер «Крыльев» Осинькин оценил ничью с «Краснодаром»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Краснодара».

Результат встречи в Самаре – ничья 0:0.

«Крылья» остались на 11-м месте в лиге, а «Краснодар» – на 5-м.

«Считаю, у нас была хорошая игра. Мы были гораздо ближе к победе. Сделали все, что могли.

Конечно, хотелось бы, чтобы мы такие матчи выигрывали, но пока не залетает у нас то, что должно залетать.

У соперника тоже были хорошие эпизоды, но в целом мы создали больше моментов. Благодарен ребятам за игру», – сказал Осинькин.