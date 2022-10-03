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    «Локомотив» выиграл спор в ФИФА у «Аталанты». Итальянцы обязаны заплатить за Миранчука в течение 45 дней

    «Локомотив» выиграл спор в ФИФА у «Аталанты» по задолженности за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.

    «ФИФА поддержала требования «железнодорожников» и постановила, что «Аталанта» должна рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки – с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа.

    Если в установленный срок итальянский клуб не произведет оплату, ему будет установлен запрет на регистрацию новых игроков — вплоть до трех трансферных периодов», — заявили в пресс-службе «Локомотива».

    • «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • «Локомотив» продал Миранчука «Аталанте» в 2020 году за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: Газета.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +32604

      zra78 5 минут назад

      Они ещё что и платить не хотели...

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      Рейтинг: +3754

      Питерский князь 10 минут назад

      Теперь идут нам на уступки. В следующем году играем в ЛЧ, финал в С-Пб.
      Глава ФИФА Лавров.
      :))))

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      Рейтинг: +32604

      zra78 > Питерский князь 3 минуты назад

      Хотя бы по первому пункту сбылось. Лавров глава ФИФА мощно))

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