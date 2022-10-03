«Локомотив» выиграл спор в ФИФА у «Аталанты». Итальянцы обязаны заплатить за Миранчука в течение 45 дней

«Локомотив» выиграл спор в ФИФА у «Аталанты» по задолженности за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.

«ФИФА поддержала требования «железнодорожников» и постановила, что «Аталанта» должна рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки – с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа.

Если в установленный срок итальянский клуб не произведет оплату, ему будет установлен запрет на регистрацию новых игроков — вплоть до трех трансферных периодов», — заявили в пресс-службе «Локомотива».