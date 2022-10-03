Защитник «Урала» Эмерсон: «От Шалимова уже нет ни следа. С приходом Гончаренко команда расцвела»

Защитник «Урала» Эмерсон прокомментировал изменения в команде после смены главного тренера.
- Клуб 8 августа уволил Игоря Шалимова.
- Спустя неделю уральцев возглавил Виктор Гончаренко.
- После 11 туров РПЛ у них 7 очков и 15-е место в таблице.
– Как изменилась атмосфера при Гончаренко?
– Четче все стало, организованнее. Уровень концентрации на тренировках вырос. Вообще с приходом Гончаренко команда расцвела.
– С Гончаренко вы одержали первую победу в сезоне. Остался багаж Шалимова?
– Его вообще не осталось! Гончаренко настолько изменил тактику, схему, понимание и отношение, что от Шалимова уже нет ни следа.
Источник: Sport24