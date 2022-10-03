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    Защитник «Урала» Эмерсон: «От Шалимова уже нет ни следа. С приходом Гончаренко команда расцвела»

    Защитник «Урала» Эмерсон прокомментировал изменения в команде после смены главного тренера.

    • Клуб 8 августа уволил Игоря Шалимова.
    • Спустя неделю уральцев возглавил Виктор Гончаренко.
    • После 11 туров РПЛ у них 7 очков и 15-е место в таблице.

    – Как изменилась атмосфера при Гончаренко?

    – Четче все стало, организованнее. Уровень концентрации на тренировках вырос. Вообще с приходом Гончаренко команда расцвела.

    – С Гончаренко вы одержали первую победу в сезоне. Остался багаж Шалимова?

    – Его вообще не осталось! Гончаренко настолько изменил тактику, схему, понимание и отношение, что от Шалимова уже нет ни следа.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11643

      Алексей З 44 минуты назад

      Ещё больше изменился состав, но рано петь заздравную .
      Две победы , над никакущим Торпедо и развалившемся Локо.
      Вы на 15 , пиз...ол !

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    • ...
      Рейтинг: +23277

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ещё не вечер, Эмерсон.

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