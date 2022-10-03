«Может, помогло, что я недавно был на поле вместе с Месси». Николсон – о первом голе в сезоне

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон связал свой гол в ворота «Пари НН» с участием в товарищеском матче между сборными Ямайки и Аргентины.

«Может, помогло то, что я недавно был вместе с Месси на поле. Может быть. Для меня оказаться на поле вместе было чем-то особенным, это повод для гордости.

Я смотрел на этого парня по телевизору ещe в детстве. Может, нахождение на поле одновременно с ним вернуло уверенность и здорово помогло.

В прошлом матче мы играли вместе с Сашей [Соболевым], так что не стоит говорить, что я вышел на поле только из-за его отсутствия. Что касается моего шанса, то я работал и ждал его.

Для всех очевидно, что Соболев сейчас в отличной форме. Сегодня он играть не мог. В такой ситуации каждый в команде должен приносить пользу и помогать двигаться вперeд.

Соболев в полном порядке, и тем самым дополнительно мотивирует меня ещe больше работать, пахать день за днeм. Думаю, и я точно так же мотивирую его. Все это идeт на пользу команде в целом.

Мой гол придаст мне уверенности. Нужно продолжать в том же духе, и тогда вы увидите настоящего Шамара», – сказал форвард.