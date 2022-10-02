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    Каманцев: «Негатива к судьям РПЛ стало больше? Относимся к этому с безразличием. Арбитрами недовольны во всем мире»

    Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал об отношении арбитров к критике.

    — Не считаете, что негатива после ухода с поста руководителя судейского комитета Ашота Хачатурянца по отношению к рефери стало больше?

    — Мне так не кажется. А возможно, нас пробуют на зуб. Мы к этому относимся с известной долей безразличия, поскольку у нас есть своя статистика качества судейства и по сравнению с прошлым сезоном мы идем с улучшением, пусть и небольшим. А вообще это тенденция — судейством недовольны во всем мире — и в Англии, и в Испании. Кроме Лиги чемпионов, наверное…

    • Каманцев возглавил судей в этом году.
    • По образованию Каманцев юрист.
    • Сам Каманцев на профессиональном уровне не судил.

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    Источник: «РБ Спорт»

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