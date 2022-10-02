Каманцев: «Негатива к судьям РПЛ стало больше? Относимся к этому с безразличием. Арбитрами недовольны во всем мире»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал об отношении арбитров к критике.

— Не считаете, что негатива после ухода с поста руководителя судейского комитета Ашота Хачатурянца по отношению к рефери стало больше?

— Мне так не кажется. А возможно, нас пробуют на зуб. Мы к этому относимся с известной долей безразличия, поскольку у нас есть своя статистика качества судейства и по сравнению с прошлым сезоном мы идем с улучшением, пусть и небольшим. А вообще это тенденция — судейством недовольны во всем мире — и в Англии, и в Испании. Кроме Лиги чемпионов, наверное…