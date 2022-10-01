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    «Я заложник ситуации – хочу играть в атаку». Гогниев – после поражения от ЦСКА

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подвел итог матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

    «Хорошая, интересная игра получилась. Ошибки не позволили нам выиграть. Мы знали, как играет ЦСКА. Моя команда мне по игре понравилась. Психология немного подводит, но они большие молодцы.

    Тайм мы играли очень задорно, но тут вопрос психологии. Команда немного в удрученном состоянии. Все придет. Ребята показали сегодня, что с такими командами мы можем играть в футбол. Да, я заложник ситуации – хочу играть в атаку. Мы сделаем выводы, пообщаемся с футболистами, будем готовиться и выбираться из ситуации», – сказал Гогниев.

    • В «Химках» есть долги по зарплате.
    • «Химки» не побеждают с 7 августа.
    • Гогниев принял команду в сентябре.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3448

      momwig_ 13 минут назад

      Потрясающе. Он игроком-то был исключительно тупым. А тут...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11614

      Алексей З 41 минуту назад

      От " печки" надо плясать. Хоть оборону наладь, если конечно можешь.

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