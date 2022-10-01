РПЛ. ЦСКА благодаря дублю Чалова обыграл «Химки». Химчане не побеждают два месяца

ЦСКА в 11-м туре РПЛ оказался сильнее «Химок». Дубль оформил Федор Чалов. У химчан отличился Бутта Магомедов.
Москвичи вышли на второе место. «Химки» идут в зоне переходных матчей.
«Химки» последний раз побеждали 7 августа – при главном тренере Сергее Юране.
Россия. РПЛ. 11-й тур
Химки – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Чалов, 13; 0:2 – Чалов, 38; 1:2 – Магомедов, 88.
«Химки»: Лантратов (Гудиев, 46), Идову, Тихий, Филин, Черный, Гулиев, Зуев (Гбане, 83), Ломовицкий (Мирзов, 64), Магомедов, Руденко (Садыгов, 83), Долгов (Кухарчук, 64).
ЦСКА: Акинфеев, Гайич (Ермаков, 61), Набабкин, Фукс, Роша, Мойзес, Мухин (Мендес, 68), Зделар, Кучаев (Яковлев, 61), Обляков, Чалов (Заболотный, 89).
Предупреждения: Мирзов, 90 – Мухин, 66; Мойзес, 90+4.
Источник: Бомбардир.ру