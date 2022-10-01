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    РПЛ. ЦСКА благодаря дублю Чалова обыграл «Химки». Химчане не побеждают два месяца

    ЦСКА в 11-м туре РПЛ оказался сильнее «Химок». Дубль оформил Федор Чалов. У химчан отличился Бутта Магомедов.

    Москвичи вышли на второе место. «Химки» идут в зоне переходных матчей.

    «Химки» последний раз побеждали 7 августа – при главном тренере Сергее Юране.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Химки – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Чалов, 13; 0:2 – Чалов, 38; 1:2 – Магомедов, 88.

    «Химки»: Лантратов (Гудиев, 46), Идову, Тихий, Филин, Черный, Гулиев, Зуев (Гбане, 83), Ломовицкий (Мирзов, 64), Магомедов, Руденко (Садыгов, 83), Долгов (Кухарчук, 64).

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич (Ермаков, 61), Набабкин, Фукс, Роша, Мойзес, Мухин (Мендес, 68), Зделар, Кучаев (Яковлев, 61), Обляков, Чалов (Заболотный, 89).

    Предупреждения: Мирзов, 90 – Мухин, 66; Мойзес, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4410

      ААМ 1 час назад

      ЦСКА не впечатлил.

      1
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      Рейтинг: +1098

      САНЁК17 2 часа назад

      Зарплата нет и победы нет,кто же без денег будет работать или играть, главное деньги

      0
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      Рейтинг: +66077

      portero 2 часа назад

      Воздастся Химкам по заслугам их-ФНЛ!
      или банкротство и ликвидация!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16917

      ilichkadr 2 часа назад

      Коней с победой! Утоптали Химки и по делом.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11614

      Алексей З 2 часа назад

      Интересно, сколько тренеров за сезон поменяют Химки ?

      0
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      Рейтинг: +66077

      portero > Алексей З 2 часа назад

      К ним тренеры идут и сами приплачивают, за контракт хороший... аот только если банкроты Химки, то денег то не получат...

      0
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      Рейтинг: +7548

      nik55 2 часа назад

      Химки скажите тем уродам спасибо кто выгнал Юрана----без него вы дворовая команда

      4
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      Рейтинг: +5000

      Enter2006 2 часа назад

      Да, у Мирзова не всегда получается, но видно он очень старается. Зато ещё Садыгов на замену вышел, когда нужно было спасать Химки. Он вообще мяча коснулся? ))

      1
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      Рейтинг: +25817

      JTherry > Enter2006 2 часа назад

      Мирзов, к сожалению, не видит партнеров по команде, всегда смотрит вниз, когда обводку ради обводки совершает на поле... но игру портил вовсе не Мирзов, которого выпустили поздно на замену, игру портил Идову, который вообще не сделал ни одного положительного действия на поле, даже гол влетел из-за его безалаберности, мог бы левой ногой выбивать мяч или остановить его, а потом выбить...

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      Рейтинг: +141

      Ill Ich > JTherry 1 час назад

      Защитники притупили, может быть, даже сознательно. Ввиду обстоятельств, забастовка по-итальянски вполне могла иметь место.

      0
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      Рейтинг: +101

      Аvеngеr > JTherry 1 час назад

      "Не трогай Россоафриканца Идову из Петербурга". Шутка

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      Рейтинг: +141

      Ill Ich 2 часа назад

      Слишком большой объём проблем "Химок" не позволяет рассчитывать на какой-либо минимальный успех. Не случилось чуда и сегодня, и, видимо, не могло случиться.

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      Рейтинг: +19971

      derrik2000 2 часа назад

      До гола Магомедова складывалось ощущение, что в Химках только он и ИГРАЛ. Остальные после непрерывных криков Гогниева просто испуганно прыгали по полю, а в душе из-за того, что три месяца не получали зарплаты, думали о животных, т. е. "е.б.и.с.ь. оно всё конём".
      Сливают очередного главного тренера???
      Что ПОСЛЕ забитого Магомедовым гола случилось с игроками ЦСКА, ума не приложу.
      Если бы в Химках на замену вышел не Мирзов-косячник, а кто-то более вменяемый, Химки могли и ничью вырвать.

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      Рейтинг: +1303

      ruded 2 часа назад

      модер данного матча - отстой. Даже в протоколе нет гола химок... чпокал сам себя поди в это время

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