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    Литвинов: «Частичная мобилизация? Стараемся не отвлекаться»

    Футболист «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал проводящуюся в России частичную мобилизацию.

    «Мы стараемся не отвлекаться, мы футболисты и играем в футбол. Сейчас как-то не хочется об этом говорить. Получали ли повестки знакомые? Есть пара знакомых ребят, с которыми я списывался, спокойно к этому относились.

    Не знаю, как и что дальше, просто написали, узнавали, как у нас. Но у нас самих нет понимания, что и как, просто читаем информацию в СМИ. Бронь от РФС? Мы пока ничего не получали», – сказал Литвинов.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов (например, Динияр Билялетдинов).
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: Metaratings

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