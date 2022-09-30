Литвинов: «Частичная мобилизация? Стараемся не отвлекаться»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал проводящуюся в России частичную мобилизацию.

«Мы стараемся не отвлекаться, мы футболисты и играем в футбол. Сейчас как-то не хочется об этом говорить. Получали ли повестки знакомые? Есть пара знакомых ребят, с которыми я списывался, спокойно к этому относились.

Не знаю, как и что дальше, просто написали, узнавали, как у нас. Но у нас самих нет понимания, что и как, просто читаем информацию в СМИ. Бронь от РФС? Мы пока ничего не получали», – сказал Литвинов.