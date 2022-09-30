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    Юран: «В «Химках» долги по зарплате? При мне такого не было»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию, что клуб не выполняет обязательства по выплате зарплат.

    «Когда я работал в «Химках», задолженностей по зарплате не было. В СМИ пишут, что с июля не платят зарплату? Не знаю, не могу точно сказать. Зарплата за июль приходила в августе, меня тогда уже не было в клубе. Но за июнь в июле ребята все получили, насколько я знаю.

    Что касается меня и моего тренерского штаба, то нам все выплатили, все нормально. А что в «Химках» сейчас, я не знаю, потому что там не работаю», – сказал Юран.

    • «Химки» набрали 8 очков в 10 турах РПЛ.
    • Команда идет на 13‑м месте в таблице лиги (зона стыков).
    • Юрана уволили в августе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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