Юран: «В «Химках» долги по зарплате? При мне такого не было»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию, что клуб не выполняет обязательства по выплате зарплат.

«Когда я работал в «Химках», задолженностей по зарплате не было. В СМИ пишут, что с июля не платят зарплату? Не знаю, не могу точно сказать. Зарплата за июль приходила в августе, меня тогда уже не было в клубе. Но за июнь в июле ребята все получили, насколько я знаю.

Что касается меня и моего тренерского штаба, то нам все выплатили, все нормально. А что в «Химках» сейчас, я не знаю, потому что там не работаю», – сказал Юран.