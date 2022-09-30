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    Гранат не верит в «Ростов» в матче с «Зенитом»

    Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».

    — Матч пройдет в Санкт-Петербурге, поэтому победит «Зенит», потому что в последней игре петербуржцы проиграли «Спартаку», а с конкурентами команда Сергея Семака становится совсем другой.

    — Что «Ростов» может противопоставить «Зениту»?

    — Только свой футбол, плюс Валерий Карпин может разобрать соперника и указать на его слабые и сильные стороны.

    — Вчерашний матч доказывает, что с «Зенитом» можно играть?

    — Для меня матч со «Спартаком» не является показателем. Такие игры стали чаще проводиться, к тому же это всего лишь был кубковый матч на групповой стадии.

    • Матч «Зенит» – «Ростов» состоится 2 октября.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Обе команды идут в сезоне РПЛ без поражений.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1608

      Alex Y 35 минут назад

      В ничью могут)

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