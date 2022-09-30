Гранат не верит в «Ростов» в матче с «Зенитом»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».
– Матч пройдет в Санкт-Петербурге, поэтому победит «Зенит», потому что в последней игре петербуржцы проиграли «Спартаку», а с конкурентами команда Сергея Семака становится совсем другой.
– Что «Ростов» может противопоставить «Зениту»?
– Только свой футбол, плюс Валерий Карпин может разобрать соперника и указать на его слабые и сильные стороны.
– Вчерашний матч доказывает, что с «Зенитом» можно играть?
– Для меня матч со «Спартаком» не является показателем. Такие игры стали чаще проводиться, к тому же это всего лишь был кубковый матч на групповой стадии.
- Матч «Зенит» – «Ростов» состоится 2 октября.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Обе команды идут в сезоне РПЛ без поражений.
Источник: «РБ Спорт»