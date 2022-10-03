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    Бышовец: «Совершенно не ясно, что может помешать «Зениту» взять очередное золото»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил победу «Зенита» над «Ростовом» в 11-м туре РПЛ.

    «Получился качественный боевой матч двух сильных команд. Оба коллектива играли на пределе своих возможностей, максимально четко выполняя план на игру своих тренеров.

    «Ростов» сделал все, чтобы оказать сопротивление «Зениту», но класс питерских игроков, особенно, бразильцев, все же сказался.

    Закономерная победа нашего чемпиона. И совершенно не ясно, что может ему помешать взять очередное золото», – сказал Бышовец.

    • «Зенит» победил «Ростов» со счетом 3:1.
    • Команда набрала 29 очков в 11 турах РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым ЦСКА – 6 баллов.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11643

      Алексей З 1 час назад

      Карнавал !

      0
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      Рейтинг: +3752

      Питерский князь 2 часа назад

      Мы будем чемпионами!!!
      :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15732

      NewLife 3 часа назад

      Например травмы бразильцев или очередные проигрыши крылышкам, еще не вечер.

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