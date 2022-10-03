Бышовец: «Совершенно не ясно, что может помешать «Зениту» взять очередное золото»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил победу «Зенита» над «Ростовом» в 11-м туре РПЛ.

«Получился качественный боевой матч двух сильных команд. Оба коллектива играли на пределе своих возможностей, максимально четко выполняя план на игру своих тренеров.

«Ростов» сделал все, чтобы оказать сопротивление «Зениту», но класс питерских игроков, особенно, бразильцев, все же сказался.

Закономерная победа нашего чемпиона. И совершенно не ясно, что может ему помешать взять очередное золото», – сказал Бышовец.