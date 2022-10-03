«Карпин может быть доволен». Орлов – о поражении «Ростова» от «Зенита»

Журналист Геннадий Орлов подвел итоги матча 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».

«Мне понравился «Ростов». Команда Валерия Карпина придерживалась своего плана, не испугалась «Зенита».

Другое дело, что дончане все-таки уступали хозяевам в единоборствах, не смогли удержать Малкома и Вендела. Клаудиньо еще не вышел на свой пик. Однако уже лучше вписывается в этот ритм игры, сзади отрабатывает.

Когда счет сравнялся, глаза у Карпина загорелись. Он хотел большего! Комличенко все здорово исполнил, но есть вопросы и к Ловрену.

«Ростов» играл смело, не хотел довольствоваться ничьей. Но все опять же решило исполнительское мастерство.

Считаю, «Ростов» оказал «Зениту» очень достойное сопротивление. При счете 1:1 начались «качели». Ребята у Карпина выросли.

Примечательно, что физически гости не просели, держали темп все 90 минут. Это похвально. В центре поля старались ни в чем не уступать питерцам.

В начале второго тайма «Зенит» даже не мог найти себя, не ожидал такого напора от ростовчан. Так что Карпин может быть доволен такой игрой своей команды.

Она не играла на отбой, не выбивала мяч абы куда, а старалась его держать, комбинировать.

Вы просто вспомните, как Валерий Георгиевич собирал эту команду. И что мы видим сейчас? Симпатичный, амбициозный футбол. Народу понравилось», – сказал Орлов.