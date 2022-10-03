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    «Карпин может быть доволен». Орлов – о поражении «Ростова» от «Зенита»

    Журналист Геннадий Орлов подвел итоги матча 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».

    «Мне понравился «Ростов». Команда Валерия Карпина придерживалась своего плана, не испугалась «Зенита».

    Другое дело, что дончане все-таки уступали хозяевам в единоборствах, не смогли удержать Малкома и Вендела. Клаудиньо еще не вышел на свой пик. Однако уже лучше вписывается в этот ритм игры, сзади отрабатывает.

    Когда счет сравнялся, глаза у Карпина загорелись. Он хотел большего! Комличенко все здорово исполнил, но есть вопросы и к Ловрену.

    «Ростов» играл смело, не хотел довольствоваться ничьей. Но все опять же решило исполнительское мастерство.

    Считаю, «Ростов» оказал «Зениту» очень достойное сопротивление. При счете 1:1 начались «качели». Ребята у Карпина выросли.

    Примечательно, что физически гости не просели, держали темп все 90 минут. Это похвально. В центре поля старались ни в чем не уступать питерцам.

    В начале второго тайма «Зенит» даже не мог найти себя, не ожидал такого напора от ростовчан. Так что Карпин может быть доволен такой игрой своей команды.

    Она не играла на отбой, не выбивала мяч абы куда, а старалась его держать, комбинировать.

    Вы просто вспомните, как Валерий Георгиевич собирал эту команду. И что мы видим сейчас? Симпатичный, амбициозный футбол. Народу понравилось», – сказал Орлов.

    • «Зенит» победил «Ростов» со счетом 3:1.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ с 29 очками в 11 турах.
    • Ростовчане идут третьими с 22 баллами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:43
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +10971

      alex1951 10 минут назад

      Высказывания ,,Питерского Орла,, - приверженца Зенита ,это сыпать соль на сахар....
      Типа ,мы уважаем соперника. Что Карпуше от этого?
      Щас и дураку понятно,что Зенит что то вроде МЮ или Реала в лучшие годы....
      поэтому драка будет за остальной пьедестал...и как говарил мой друг,,остальное все пчёлы,впрочем и пчёлы куйня,,))))

      0
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      Рейтинг: +11643

      Алексей З 1 час назад

      Не понимаю от чего все "поют оссану" Карпину ?
      Одна достойная атака на 46 минуте , где Ловрен конечно проспал.
      У Зенита выпадали Касьерра и Клаудиньо, в первом тайме и моментов практически не было, но Мелёхин даже тут умудрился "накосячить". Семак убрал заменами балласт и всё встало на свои места.
      Карпин должен быть доволен что разница в счёте приемлемая, только и всего.

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      Рейтинг: +4450

      ААМ 1 час назад

      Чтобы не писали и говорили,но Орлов прав в главном. Ростов команда, на которую хочется смотреть.

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      Рейтинг: +11643

      Алексей З > ААМ 1 час назад

      Смотри....
      Они будут пятыми.

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      Рейтинг: +3752

      Питерский князь 2 часа назад

      Карпин может быть доволен.
      Жопу не пришлось зашивать.
      :)))

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      Рейтинг: +467

      кaстрюлька > Питерский князь 1 час назад

      Ха-ха-ха. Свинята "газовой гангрене" в кубке насухую без зазора присунули, и оно немытое маргинальное ..уйло уже всё забыло. Иди лучше жуй свой вонючий носок, пёс помойный, потому что пейсать здесь это не твоё )))

      0
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      Рейтинг: +25872

      JTherry 2 часа назад

      "Народу понравилось..."
      ..."орёлику" надо бы было уточнить, что понравилось именно тому самому "народу" в единственном числе, который самодовольно хлопал в ладошки из вип-ложи стадиона, Алешеньке, устроившему пир во время чумы и вбухавшему пол-бюджета страны в зину...) а вот понравилось ли Карпину..? сильно сомневаюсь...

      3
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      Рейтинг: +4450

      ААМ > JTherry 1 час назад

      Вы , кретин. Не понимаете и не знаете, что такое "пол-бюджета страны". Язык без костей, голова без мозгов.

      1
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      Рейтинг: +4450

      ААМ > JTherry 1 час назад

      "Специально объясняю для невежд": пол-бюджета России - 215 млрд долларов.

      0
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      ...
      Рейтинг: +25872

      JTherry > ААМ 1 час назад

      а вы му*ак, вы юмора не понимаете, все принимаете за чистую монету, ни в голове, ни в жопе... про таких пенсов говорят, деменция обуяла...) мозгов хватает на одну строку и ту - дятел настучал...

      2
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      Рейтинг: +4450

      ААМ > JTherry 1 час назад

      Хамло поздно искать оправдание. Что написано пером, не вырубишь топором, шутник хренов.

      1
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      Рейтинг: +177

      Эном айс > JTherry 54 минуты назад

      Ну,юмором тут даже не повеяло. Злоба и ненависть. Такое ощущение, что тебя гайцы ни за что обули сегодня..

      0
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      Рейтинг: +556

      ScarlettOgusania > Эном айс 47 минут назад

      Это черный юмор, то бишь сатира от JTherry)

      0
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      Рейтинг: +1269

      Узб@гоеный 2 часа назад

      Валера решил дать бой Зениту. Похвально. Обычно ставят автобус и огрызаются. А тут шашки наголо. Впрочем этим и поплатился! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +6004

      Беспонтий 2 часа назад

      гсо вышел из творческого тумана и буквально всё разложил по полочкам
      в этот раз профессионально

      единственное..
      народу понравилось.. типа пипл хавает
      сам хавай

      4
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      Рейтинг: +133

      OlegMilleniumDaveBoiko198 2 часа назад

      Зенит обыграл на классе. С победой Питер! Ростов - не раскисать! Удачи!

      2
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