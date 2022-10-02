Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Нам дали по лицу». Ловрен – о поражении «Зенита» от «Спартака»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

    – Как матч? Сложный?

    – Хороший, сложный. «Ростов» – хорошая команда.

    – После гола «Ростова» была нервозность?

    – Нет, нервозности не было. Потому что у нас было так много моментов. Просто нам не хватало концентрации в завершении. А нервов точно не было.

    – Сложно было переключиться после «Спартака»? Или вы уже забыли про этот матч?

    – Нам нужно было забыть. Нам дали по лицу. Но действие этого удара было на один день. Наутро мы проснулись и пошли дальше.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате, имея 29 очков.
    • На счету «Спартака» 22 очка.

    Новости по теме
    Ловрен и Алип вернулись в расположение «Зенита» из сборных
    Ловрен заявил о давлении в Хорватии из-за игры в России
    Ловрен вызван в сборную Хорватии на игры Лиги наций 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11