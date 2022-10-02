«Нам дали по лицу». Ловрен – о поражении «Зенита» от «Спартака»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

– Как матч? Сложный?

– Хороший, сложный. «Ростов» – хорошая команда.

– После гола «Ростова» была нервозность?

– Нет, нервозности не было. Потому что у нас было так много моментов. Просто нам не хватало концентрации в завершении. А нервов точно не было.

– Сложно было переключиться после «Спартака»? Или вы уже забыли про этот матч?

– Нам нужно было забыть. Нам дали по лицу. Но действие этого удара было на один день. Наутро мы проснулись и пошли дальше.