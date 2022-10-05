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    Караваев: «Многие против «Зенита» ставят автобус, а «Ростов» действительно играл в футбол»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев похвалил «Ростов» после матча 11-го тура РПЛ (3:1).

    — Думаешь, «Ростов» поборется за тройку?

    — Наверное, смогут, раз они так начали сезон. А так — только время покажет. Валерий Карпин создал слаженную, боевитую команду, которая ничего не боится, поставил «Ростову» игру.

    Многие к нам приезжают и ставят автобус, а «Ростов» действительно играл в футбол. Это здорово, молодцы.

    • «Ростов» в сезоне РПЛ впервые проиграл в 11-м туре.
    • Ростовчане идут в таблице 3-ми.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 19:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6316

      Ганнибал Лектор 27 минут назад

      Удачи Ростову! Действительно, классная, уверенная в себе команда

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