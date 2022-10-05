Караваев: «Многие против «Зенита» ставят автобус, а «Ростов» действительно играл в футбол»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев похвалил «Ростов» после матча 11-го тура РПЛ (3:1).

– Думаешь, «Ростов» поборется за тройку?

– Наверное, смогут, раз они так начали сезон. А так – только время покажет. Валерий Карпин создал слаженную, боевитую команду, которая ничего не боится, поставил «Ростову» игру.

Многие к нам приезжают и ставят автобус, а «Ростов» действительно играл в футбол. Это здорово, молодцы.