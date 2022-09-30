Литвинов: «Федун всегда рядом со «Спартаком». Мы счастливы, когда он радуется!»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о победе над «Зенитом» (3:0) в Кубке России.

— Федун поблагодарил «Спартак» за победу, что можете ему сказать?

— Самое главное, что Федун всегда рядом с нами, с нашей командой. Он никогда не забывает про нас. Мы очень счастливы, когда он радуется!

— «Зенит» не так страшен без бразильцев?

— Никто никогда не говорил, что они страшные. Они игроки высокого класса. Мы не настраиваемся на них, как на врагов, спокойно к ним относимся.