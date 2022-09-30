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    Мостовой: «Я уверен, что могу вытеснить Клаудиньо из стартового состава «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своем игровом времени после поражения от «Спартака» (0:3) в Кубке России.

    — Вы не попали в основной состав. Это ротация? Подустали после сборной?

    — Не знаю. Тренер так решил.

    — Хочется постоянно играть?

    — Всегда хочется играть. Тем более, когда такие матчи. Тренер решил — посмотрим.

    — Клаудиньо сейчас восстанавливается. Вы уверены, что можете его вытеснить из стартового состава?

    — Конечно, я уверен в своих силах. Когда ты играешь в таком клубе. Безусловно, у тебя будет такая большая конкуренция. К этому я готов. Отрезок был неплохой. Думаю, я показал в какой-то степени.

    • Мостовой забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 10 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
    • Сообщалось, что футболистом интересуются в Италии.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11778

      Вомбат 34 минуты назад

      Прежде чем писать комментарии, читайте не только заголовок. Мостовой сказал, что уверен в своих силах, только и всего. Кто смотрит игры Зенита, знает, что когда на поле Клаудиньо, тогда и только тогда от Мостового есть толк. Без него Мостовой становится рядовым бегунком. Они должны играть вместе, и наверняка это понимают. А борьба Мостового с Клаудиньо за место в составе - это очередная провокация хейтеров.

      0
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      Рейтинг: +15712

      NewLife > Вомбат 20 минут назад

      Заголовки идиотские и провокационные. Бомбардир спускается в желтую клоаку.

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      Рейтинг: +15545

      Fusballer 47 минут назад

      Сперва подумал, что Александр Мостовой сказал )))

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      Рейтинг: +122

      Chicha 56 минут назад

      Что то понесло парнишу.

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