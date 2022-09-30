Мостовой: «Я уверен, что могу вытеснить Клаудиньо из стартового состава «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своем игровом времени после поражения от «Спартака» (0:3) в Кубке России.
— Вы не попали в основной состав. Это ротация? Подустали после сборной?
— Не знаю. Тренер так решил.
— Хочется постоянно играть?
— Всегда хочется играть. Тем более, когда такие матчи. Тренер решил — посмотрим.
— Клаудиньо сейчас восстанавливается. Вы уверены, что можете его вытеснить из стартового состава?
— Конечно, я уверен в своих силах. Когда ты играешь в таком клубе. Безусловно, у тебя будет такая большая конкуренция. К этому я готов. Отрезок был неплохой. Думаю, я показал в какой-то степени.
- Мостовой забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 10 матчах этого сезона РПЛ.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
- Сообщалось, что футболистом интересуются в Италии.
Источник: Sport24