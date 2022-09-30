Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Уткин – о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Удовольствие второго сорта»

    Блогер Василий Утин прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» (3:0) в Кубке России.

    «Крутая концовка и очень крутой Промес. Но что выиграл «Спартак» в этом матче? Продолжение борьбы в Кубке, а соперник никуда пока не вылетел.

    Я бы предпочел один такой матч, но если в нем ставкой будет привычное кубковое «быть или не быть». Опережая вашу иронию – я не имею в виду результат, весь матч был бы другим. Я имею в виду ставку.

    Здорово, что мы посмотрели этот матч. Без него вечер четверга определенно был бы скучнее. Но мне уже надоели матчи «Спартака» с «Зенитом» по заниженным ставкам. Это переедание, я в нем знаю толк, уж поверьте. Это удовольствие второго сорта», – сказал Уткин.

    Новости по теме
    Семак рассказал, устраивает ли его игра Сергеева и Кассьерры
    Литвинов: «Федун всегда рядом со «Спартаком». Мы счастливы, когда он радуется!»
    Мостовой: «Я уверен, что могу вытеснить Клаудиньо из стартового состава «Зенита» 4
    Источник: телеграм-канала Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:35
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11586

      Алексей З 59 минут назад

      Помнится были года когда Сити с Ливерпулем в сезоне 6-7 игр проводили , а Эль-классико по 5-6 матчей за сезон, но ни одному мудаку в голову не приходило сказать о переедании.
      Васе надо как-то "засветиться" , вот и лепит горбатого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11586

      Алексей З 1 час назад

      Вася не прав.
      Эта победа поможет Спартаку ( игрокам) психологически.
      Доказали себе и всем , что с Зенитом можно играть , можно обыгрывать и даже с крупным счётом. Кстати на поле в Спартаке вышло 10 россиян и Промес.
      Так кто развивает российский футбол ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25788

      JTherry 1 час назад

      Уткина на строгую диету посадить, тогда "переедание" будет воспринимать нормально, про разгром бом.жей такое написать...) московские команды давно не выигрывали столь крупно у немытых...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25751

      vladimir-7 1 час назад

      Матч, как матч, средняя команда РПЛ сыграла с пешеходами Семака, ну и что.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +303

      Аден 2 часа назад

      так то можно согласиться с Уткиным.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11