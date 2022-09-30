Уткин – о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Удовольствие второго сорта»

Блогер Василий Утин прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» (3:0) в Кубке России.

«Крутая концовка и очень крутой Промес. Но что выиграл «Спартак» в этом матче? Продолжение борьбы в Кубке, а соперник никуда пока не вылетел.

Я бы предпочел один такой матч, но если в нем ставкой будет привычное кубковое «быть или не быть». Опережая вашу иронию – я не имею в виду результат, весь матч был бы другим. Я имею в виду ставку.

Здорово, что мы посмотрели этот матч. Без него вечер четверга определенно был бы скучнее. Но мне уже надоели матчи «Спартака» с «Зенитом» по заниженным ставкам. Это переедание, я в нем знаю толк, уж поверьте. Это удовольствие второго сорта», – сказал Уткин.