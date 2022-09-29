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    Абаскаль высказался о разгромной победе «Спартака» над «Зенитом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча третьего тура Кубка России против «Зенита».

    • Спартаковцы разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Для московской команды это первая победа в данном противостоянии с ноября 2017 года.

    «В этом матче самое важное было верить в себя. Когда есть вера, всe возможно.

    Хотел бы отметить, что среди 11 игроков стартового состава было шесть игроков 2000 и меньше года рождения.

    Нужно не останавливаться и идти с высоко поднятой головой. Рад, что ребята показали смелость и настойчивость.

    Показали, что могут играть в свой футбол с любым соперником», – заявил Абаскаль.

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    Источник: «Чемпионат»

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    29.09.2022 23:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19107

      Persona_non_Grata 9 минут назад

      С почином Вас, Гильермо Абаскаль !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15698

      NewLife 1 час назад

      Это правда. Молодец, что сплотил и мотивировал коллектив.

      4
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