Абаскаль высказался о разгромной победе «Спартака» над «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча третьего тура Кубка России против «Зенита».
- Спартаковцы разгромили соперника со счетом 3:0.
- Для московской команды это первая победа в данном противостоянии с ноября 2017 года.
«В этом матче самое важное было верить в себя. Когда есть вера, всe возможно.
Хотел бы отметить, что среди 11 игроков стартового состава было шесть игроков 2000 и меньше года рождения.
Нужно не останавливаться и идти с высоко поднятой головой. Рад, что ребята показали смелость и настойчивость.
Показали, что могут играть в свой футбол с любым соперником», – заявил Абаскаль.
Источник: «Чемпионат»