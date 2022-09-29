Абаскаль высказался о разгромной победе «Спартака» над «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча третьего тура Кубка России против «Зенита».

Спартаковцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Для московской команды это первая победа в данном противостоянии с ноября 2017 года.

«В этом матче самое важное было верить в себя. Когда есть вера, всe возможно.

Хотел бы отметить, что среди 11 игроков стартового состава было шесть игроков 2000 и меньше года рождения.

Нужно не останавливаться и идти с высоко поднятой головой. Рад, что ребята показали смелость и настойчивость.

Показали, что могут играть в свой футбол с любым соперником», – заявил Абаскаль.