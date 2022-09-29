«Спартак» и «Зенит» назвали составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на игру третьего тура Кубка России.
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.
Запасные: Селихов, А. Шитов, Вит. Шитов, Чернов, Мевля, Рассказов, Рыбус, Денисов, Николсон, Мелешин, Зорин, Зиньковский.
«Зенит»: Иван, Сантос, Родригао, Чистяков, Круговой, Караваев, Вендел, Кузяев, Мантуан, Малком, Сергеев.
Запасные: Кержаков, Королев, Сутормин, Адамов, Ловрен, Алип, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Кассьерра.
- «Спартак» примет «Зенит» сегодня в 20:30 мск.
- После 2 туров Кубка у москвичей 6 очков, у петербуржцев – 3.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: «Бомбардир»