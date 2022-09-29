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    «Спартак» и «Зенит» назвали составы на матч Кубка России

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на игру третьего тура Кубка России.

    «Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

    Запасные: Селихов, А. Шитов, Вит. Шитов, Чернов, Мевля, Рассказов, Рыбус, Денисов, Николсон, Мелешин, Зорин, Зиньковский.

    «Зенит»: Иван, Сантос, Родригао, Чистяков, Круговой, Караваев, Вендел, Кузяев, Мантуан, Малком, Сергеев.

    Запасные: Кержаков, Королев, Сутормин, Адамов, Ловрен, Алип, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Кассьерра.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +19915

      derrik2000 43 минуты назад

      Пусть уже передвигаются по полю как хотят и с кем хотят.
      Посмотрю, поскольку всё равно чего-то более интересного пока не показывают.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10076

      R_a_i_n > derrik2000 14 минут назад

      более интересного теперь долго показывать не будут!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19915

      derrik2000 > R_a_i_n 5 минут назад

      Не. Я имел в иду динамичный сериальчик или что-то познавательное.
      Это-то показывают: 600 каналов не хухры-мухры. ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +418

      egor tikhonov 50 минут назад

      они угарают? Максименко?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      jek718875 1 час назад

      3:2

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5917

      Беспонтий 1 час назад

      кисло без барриоса да с ванейро в воротах
      плюс чистяков много говорил последнее время а это плохая примета

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26357

      slavutiq70 1 час назад

      Ну опять Максимку ставят против Зенита . ну не умеет он играть с топами ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3745

      Питерский князь 1 час назад

      Даешь 0:8!
      :)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10076

      R_a_i_n > Питерский князь 1 час назад

      щас папке раскажу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      Теркчанин 1 час назад

      1-2

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10076

      R_a_i_n 1 час назад

      Максименко, Классен, Умяров... аж слезы наворачиваются

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1511

      PNZ1985 1 час назад

      0:4

      0
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