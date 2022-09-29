Игнатьев: «Хочу в «Локомотиве» быть лучше, чем был в «Краснодаре»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассчитывает прогрессировать в составе московской команды.

– Томас Цорн недавно рассказал, что тренерский штаб доволен твоей работой. Ты сам до конца уже адаптировался?

– В плане адаптации нет никаких проблем. Многих ребят знал еще до прихода в «Локомотив». Они помогают мне адаптироваться.

То, что Томас сказал такие слова – импонирует. Но сам я собой недоволен. Хочу большего.

– Почему недоволен?

– Спортсмен не может быть собой доволен. Я хочу большего. Всегда так было и всегда так будет. Продолжим работать – дай бой так и получится.

– Большего – это вернуться на тот уровень, на котором ты был в первых сезонах в «Краснодаре»?

– Я хочу быть лучше, чем был в «Краснодаре».