Игнатьев: «Хочу в «Локомотиве» быть лучше, чем был в «Краснодаре»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассчитывает прогрессировать в составе московской команды.
– Томас Цорн недавно рассказал, что тренерский штаб доволен твоей работой. Ты сам до конца уже адаптировался?
– В плане адаптации нет никаких проблем. Многих ребят знал еще до прихода в «Локомотив». Они помогают мне адаптироваться.
То, что Томас сказал такие слова – импонирует. Но сам я собой недоволен. Хочу большего.
– Почему недоволен?
– Спортсмен не может быть собой доволен. Я хочу большего. Всегда так было и всегда так будет. Продолжим работать – дай бой так и получится.
– Большего – это вернуться на тот уровень, на котором ты был в первых сезонах в «Краснодаре»?
– Я хочу быть лучше, чем был в «Краснодаре».
- В составе «Локо» форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 12 играх.
- Все 4 результативных действия он совершил в одном матче – против «Оренбурга» (5:1) в конце августа.
- 23-летний Игнатьев – воспитанник «Краснодара», также выступал за «Рубин» и «Крылья Советов».
Источник: Sport24