Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Игнатьев: «Хочу в «Локомотиве» быть лучше, чем был в «Краснодаре»

    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев рассчитывает прогрессировать в составе московской команды.

    Томас Цорн недавно рассказал, что тренерский штаб доволен твоей работой. Ты сам до конца уже адаптировался?

    – В плане адаптации нет никаких проблем. Многих ребят знал еще до прихода в «Локомотив». Они помогают мне адаптироваться.

    То, что Томас сказал такие слова – импонирует. Но сам я собой недоволен. Хочу большего.

    – Почему недоволен?

    – Спортсмен не может быть собой доволен. Я хочу большего. Всегда так было и всегда так будет. Продолжим работать – дай бой так и получится.

    – Большего – это вернуться на тот уровень, на котором ты был в первых сезонах в «Краснодаре»?

    – Я хочу быть лучше, чем был в «Краснодаре».

    • В составе «Локо» форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 12 играх.
    • Все 4 результативных действия он совершил в одном матче – против «Оренбурга» (5:1) в конце августа.
    • 23-летний Игнатьев – воспитанник «Краснодара», также выступал за «Рубин» и «Крылья Советов».

    Новости по теме
    «Мне это не мешает концентрироваться на футболе». Игнатьев – о мобилизации в России
    Игнатьев: «Ведущая «Матч ТВ» разденется, если мы разгромим «Зенит»? Лучше на свою девушку посмотрю после игры» 5
    Игнатьев рассказал, есть ли у него обида на «Краснодар» 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11