Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ротенберг оценил вероятность возвращения Кокорина в «Сочи»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о готовности вернуть в клуб Александра Кокорина.

    «Кокорина и Дзюбу в летнее трансферное окно «Сочи» не рассматривал.

    Хотел бы я вновь увидеть Сашу в качестве игрока нашей команды? Я бы просто хотел его увидеть.

    Надо у него спрашивать, хочет ли он к нам. Я готов к диалогу со всеми», – заявил Ротенберг.

    • «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» до конца сезона.
    • В активе форварда 1 гол + 1 ассист в 3 матчах.
    • За «Сочи» он выступал в 2020 году, забил 7 мячей и сделал 3 результативных передачи в 10 играх.

    Новости по теме
    Юран: «Кокорин – девочка, чтобы его жалеть? Видимо, финансовое состояние на первом месте» 1
    «Страшные люди». Кокорин – о девушках, которые сами покупают себе iPhone 4
    Тренер «Ариса» Шпилевский: «Кокорин забьет еще не два и не три гола» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11