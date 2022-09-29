Ротенберг оценил вероятность возвращения Кокорина в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о готовности вернуть в клуб Александра Кокорина.

«Кокорина и Дзюбу в летнее трансферное окно «Сочи» не рассматривал.

Хотел бы я вновь увидеть Сашу в качестве игрока нашей команды? Я бы просто хотел его увидеть.

Надо у него спрашивать, хочет ли он к нам. Я готов к диалогу со всеми», – заявил Ротенберг.