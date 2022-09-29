Ротенберг оценил вероятность возвращения Кокорина в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о готовности вернуть в клуб Александра Кокорина.
«Кокорина и Дзюбу в летнее трансферное окно «Сочи» не рассматривал.
Хотел бы я вновь увидеть Сашу в качестве игрока нашей команды? Я бы просто хотел его увидеть.
Надо у него спрашивать, хочет ли он к нам. Я готов к диалогу со всеми», – заявил Ротенберг.
- «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» до конца сезона.
- В активе форварда 1 гол + 1 ассист в 3 матчах.
- За «Сочи» он выступал в 2020 году, забил 7 мячей и сделал 3 результативных передачи в 10 играх.
Источник: «РБ Спорт»