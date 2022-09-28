Селюк: «Все говорят про Ларина, но примером воровства и коррупции служит «Локомотив»

Футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил руководство «Локомотива» в нарушении закона.

«Все сейчас говорят про [осужденного бывшего директора «Чертаново» Николая] Ларина, но примером воровства и коррупции служит «Локомотив». По ним можно учебник написать, как не надо все делать. Марко Раконьяц ничего не стоит, Марк Мампаси ничего не стоит. Они были в «Мариуполе» на последнем месте, команда вылетала во второй дивизион. И оттуда «Локомотив» берeт за три миллиона игрока. Да, понятно, что через пять лет он станет лучше.

А ситуация с Ильей Геркусом? 240 миллионов рублей за, который не сыграл ни одной игры! Какие претензии к Ларину, он просто Белоснежка на фоне этих людей.

Сегодня на телевидении обсуждали спортивного директора «Спартака». Почему, мол, берут иностранцев? Да потому что здесь одни ворюги и хапуги. Я не говорю, что этот англичанин не пилит деньги. Но я не вижу, чтобы кто-то пришел и делал что-то созидательное», – сказал Селюк.