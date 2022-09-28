Зарема прокомментировала решение суда посадить Ларина в тюрьму на три года

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала приговор Николаю Ларину.

Бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.

По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

Прокурор просил для него 4 года и 4 месяца лишения свободы.

«Это трагедия одного футбольного человека, который эффективно работал. Такое резонансное дело осталось без какого-либо внимания со стороны РФС. Значит, все прежние стандарты так и останутся. Тренерам проще вести занятия в оснащенных фитнес центрах, чем идти в детский футбол.

Сколько тратят академии больших клубов на одного воспитанника и сколько выделяется в государственных школах. Никто не поднимал эти вопросы тогда, а сейчас вообще всем не до футбола.

Ларину сил и дожить до момента, когда его воспитанники услышат гимн России на поле в международных соревнованиях», — сказала Салихова.