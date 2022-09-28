Пиняев: «Отказываюсь понимать, что долго не увижу Ларина. Видимо, кому-то это выгодно»

Нападающий «Крыльев Советов» и воспитанник «Чертаново» Сергей Пиняев прокомментировал приговор Николаю Ларину.

Бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ларин работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.

По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

Ларин должен погасить перед Москомспортом долг в размере более 20 миллионов рублей.

В РПЛ играют 20 воспитанников «Чертаново».

«Тяжело это всe осознавать. Отказываюсь понимать, что в ближайшие время не увижу человека, который так много сделал для меня, парней, «Чертаново».

Этот человек сделал много для футбола, воспитал огромное количество футболистов для РПЛ. Очень жалко. Не верится, что это случилось с Николаем Юрьевичем.

Он за свой счет лечил футболистов, помогал семьям, делал всe для своих игроков. Сейчас много клеветы в его адрес со стороны тех, кто не заинтересован в том, чтобы Ларин развивал футбол.

Видимо, кому-то это всe очень выгодно. Мы будем максимально проявлять интерес, продолжать помогать в бытовых моментах, вопросах питания. Будем делать так, чтобы ему было максимально комфортно в этой ситуации. Мы пройдeм еe вместе», — сказал Пиняев.