В РПЛ выступают 20 воспитанников «Чертаново» Ларина. Сегодня его посадили в тюрьму на 3 года

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Сейчас в РПЛ играют 20 воспитанников «Чертаново», которое возглавлял Ларин.
- Ларин будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
- Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»