В РПЛ выступают 20 воспитанников «Чертаново» Ларина. Сегодня его посадили в тюрьму на 3 года

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Сейчас в РПЛ играют 20 воспитанников «Чертаново», которое возглавлял Ларин.