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    Юран: «Кокорин – девочка, чтобы его жалеть? Видимо, финансовое состояние на первом месте»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о карьере форварда «Ариса» Александра Кокорина.

    — Следите за Кокориным?

    — Честно говоря, нет. Кипрский чемпионат мне не особо интересен.

    — На сколько процентов он себя реализовал как игрок?

    — Он не реализовал весь свой талант, это точно, мог бы больше.

    — Вам жалко его?

    — Кокорин, что, девочка, чтобы его жалеть? Он мужчина, сам выбирает себе дорогу. Не пацан все-таки, уже взрослый. Значит, он доволен тем, как сложилась его карьера, раз все так получилось. Это его выбор — играть по полной или как получится.

    В «Химки» он не поехал бы за ту зарплату, которою мы ему предлагали, поэтому заострять внимание тут не надо.

    Оценка карьеры Саши — ниже среднего, он мог бы лучше себя реализовать. Надо у него спросить, что у него на первом плане — финансовая состояние или футбол.

    — Кажется, что финансовое состояние.

    — Видимо, да.

    • 31-летний россиянин арендован у «Фиорентины» до лета.
    • Кокорин уже успел забить и ассистировать за «Арис».
    • Нападающий играл на ЧМ-2014.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2125

      kvm 58 минут назад

      Юран: «Кокорин – девочка»
      ps ждём откровений сокамерников...

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