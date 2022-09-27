Юран: «Кокорин – девочка, чтобы его жалеть? Видимо, финансовое состояние на первом месте»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о карьере форварда «Ариса» Александра Кокорина.

— Следите за Кокориным?

— Честно говоря, нет. Кипрский чемпионат мне не особо интересен.

— На сколько процентов он себя реализовал как игрок?

— Он не реализовал весь свой талант, это точно, мог бы больше.

— Вам жалко его?

— Кокорин, что, девочка, чтобы его жалеть? Он мужчина, сам выбирает себе дорогу. Не пацан все-таки, уже взрослый. Значит, он доволен тем, как сложилась его карьера, раз все так получилось. Это его выбор — играть по полной или как получится.

В «Химки» он не поехал бы за ту зарплату, которою мы ему предлагали, поэтому заострять внимание тут не надо.

Оценка карьеры Саши — ниже среднего, он мог бы лучше себя реализовать. Надо у него спросить, что у него на первом плане — финансовая состояние или футбол.

— Кажется, что финансовое состояние.

— Видимо, да.